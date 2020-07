Raccolte 182 firme per chiedere al Comune più sicurezza sulle strade

ANTONIO BERTONCINI

I cittadini di Vigheffio chiedono piste ciclabili e strade più sicure all’interno del quartiere. Lo fanno con una lunga missiva, con in calce 182 firme, inviata per raccomandata al sindaco Federico Pizzarotti a e a mezza Giunta, all’assessore provinciale Giovanni Bertocchi e all’Ufficio di Governo della Prefettura.

Il Comune di Parma, tramite l’assessora alla Mobilità Tiziana Benassi, risponde in parte con i fatti, anticipando la notizia dell’imminente avvio del cantiere per il primo stralcio di una pista ciclabile in sede propria destinata, in un futuro non lontano, a collegare Parma a Collecchio, ponendo le premesse per un intervento futuro più organico e radicale, che risolverà anche i problemi della viabilità interna del quartiere.

Intanto si pensa di adottare soluzioni per dare la priorità ai ciclisti nella percorrenza di strada Farnese, che collega la città alla Fattoria, proseguendo fino a Collecchio.

«Le strade interne al quartiere di Vigheffio sono oggettivamente pericolose - fa notare Franco Savi, referente dei firmatari, in particolare via Tronchi (vero e proprio collo di bottiglia per chi si immette da via Spezia), strada Vigheffio e strada Farnese, molto frequentate anche da podisti e ciclisti. Possibile - si chiede Savi - che si progetti la Via della Seta e non si riesca a fare una ciclabile da Parma ai Boschi di Carrega, passando per la Fattoria di Vigheffio? Le nostre strade sono strettissime, con le banchine erose, con un intenso passaggio di veicoli, al punto che pedoni e ciclisti rischiano quasi di doversi buttare nei campi».

La realizzazione di piste ciclopedonali su quel reticolo di strade è però cosa costosa e complessa.

Intanto il Comune mette mano ad una serie di interventi che renderanno più sicuro il collegamento con la città: «Nel giro di poche settimane - annuncia Tiziana Benassi - prenderanno il via i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria in strada La Spezia, da via Chiavari all’incrocio con la tangenziale. I lavori sono divisi in due stralci. Ciò consentirà ai ciclisti di uscire in sicurezza dalla città. Ma il progetto è assai più ambizioso - rilancia -. Provincia e Anas sono impegnate a realizzare il tratto extraurbano fino a Collecchio, già finanziato e con il progetto pronto per la gara d’appalto».

«Da parte nostra, come Comune di Parma - continua - abbiamo poi programmato per il mese di novembre l’avvio dei lavori per un altro tratto di pista ciclabile dalla Villetta a via Chiavari fino a via La Spezia, collegando il comparto di Parma Mia. Tutto questo - sottolinea Tiziana Benassi - crea le condizioni per programmare un intervento in strada Farnese, con una pista ciclabile in sede propria, che potrà essere finanziata con i prossimi bilanci».

Sarà quella la più efficace soluzione del problema. Ma intanto la Benassi, in attesa di una soluzione più radicale non vicina nel tempo, ha coinvolto il sindaco di Collecchio e il presidente della Provincia Diego Rossi per riprendere in mano un vecchio progetto mai realizzato: quello di fare di strada Farnese una strada a traffico ridotto, con priorità per il traffico ciclopedonale, riservando, almeno in parte, il transito ai veicoli dei residenti, e imponendo limitazioni tali da disincentivare il transito di chi la usa come percorso alternativo al traffico di via Spezia.

E questa, per ciclisti e podisti sarebbe già una gran buona notizia.