Uffici statali: le pratiche restano un'odissea. E il sito Inps sbaglia il numero di telefono

ANTONIO BERTONCINI

La pandemia, almeno per ora, sembra in regressione, l’economia, a fatica, sta ripartendo dopo la terribile botta subita tra febbraio e aprile. Sembra siano ancora lontani dalla normalità, invece, gli uffici periferici che fanno capo allo Stato, in barba a tutti i buoni propositi e al decreto semplificazione. Non è per colpa delle singole persone, ma è il sistema che funziona così, in un Paese in cui si fa l’aperitivo serale fianco a fianco, si gioca a calcetto, ma non si può lavorare in due nello stesso ufficio pubblico.

Lo smart working diventa una specie di regola fissa persino per chi lavora ad uno sportello che dovrebbe essere aperto al pubblico.

Insomma, negli uffici periferici dello Stato chi ha bisogno dei servizi deve prenotare, aspettare, fare code sotto il sole di luglio per registrare un contratto o per il passaggio di proprietà dell’automobile. Ma per alcune cose (l’automobile, appunto) se paghi di più fai molto prima, e per altre non c’è proprio rimedio.

Abbiamo provato a contattare alcuni uffici periferici dello Stato per cercare di capire come funziona. Parlare con qualcuno per telefono si è rivelata un’impresa pressoché impossibile, ma a volte basta la voce anonima del risponditore automatico per capire che aria tira. Vediamo come è andata.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Dopo l’inizio della seconda fase, l’Agenzia delle Entrate si è trovata subito nell’occhio del ciclone: code infinite, ore di attesa, pratiche impossibili da evadere in tempi ragionevoli. Dove non arrivano app e siti web dovrebbero esserci le persone, specie dopo mesi di forzata inattività. Ma le norme sono norme, gli accordi sono accordi, così tante scrivanie restano vuote e le code si allungano.

Per saperne di più proviamo a telefonare. Il sito Internet dell’Agenzia non ci lascia speranza: ci dice che «a causa dell’emergenza Covid-19 gli uffici sono aperti dal lunedì al giovedì dalle 8,45 alle 12,45», anziché dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17. È più o meno così in tutta la regione.

Difficile però capire per un profano cosa c’entri la pandemia con i giorni della settimana: forse il virus è più feroce il venerdì o al pomeriggio? Per fortuna molte cose si possono fare on line, ma anche pagare è diventata un’impresa.

UFFICI INPS

Gli uffici di viale Basetti sono un fortino pressoché inaccessibile. La parola magica è «prenotazione». Proviamo con il telefono. Andiamo sul sito, proviamo a chiamare direttamente da lì, così, almeno teoricamente, è impossibile sbagliare numero. Chiamiamo una decina di volte, nessun segno di vita.

Passiamo dalla Cgil in via Bixio e confermano che riuscire a parlare con l’Inps è impresa quasi impossibile. Se hai il codice Pin, se ci sai fare con il computer e se sei fortunato hai qualche speranza.

Andiamo sul posto in via Basetti. Troviamo il cancello sprangato con quattro persone davanti in attesa e due gentili vigilantes all’interno, che regolano il traffico. Scopriamo che effettivamente sono aperti circa un terzo degli sportelli (molti dipendenti sono in smart working) e si ricevono poco meno di cento persone al giorno, ma le richieste sono molte di più.

Come hanno fatto? Semplice: basta leggere il cartello appeso al cancello d’ingresso per scoprire come funziona: si può prenotare con l’app Inps Mobile, dal sito Inps con il Pin, tramite il contact center nazionale. E soprattutto - primo in alto nella lista - si può telefonare al numero dell’ufficio di Parma 0521-203311. Peccato che accedendo dal sito Inps Parma chiami il numero sbagliato: 203111. Provare per credere, in attesa che si corregga l’errore.

MOTORIZZAZIONE CIVILE

In via Chiavari le cose sono più semplici. Lì il telefono risponde in automatico, ma soltanto per dirti che in questa fase di emergenza si riceve solo su appuntamento e che gli appuntamenti si prendono solo per le emergenze, solo tramite e-mail accedendo dal sito e producendo in anticipo tutta la documentazione necessaria.

Di fatto l’ufficio resta chiuso al pubblico, salvo appunto le urgenze.

In ogni caso restano sospesi tutti gli esami per la patente, ma in compenso le patenti scadute dopo il 31 gennaio saranno valide fino al 31 agosto 2020.

Per saperne di più, rivolgersi al sito web…

PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Qui il discorso si fa più complicato. Venerdì l’ufficio è chiuso, ma non c’è nessuna difficoltà ad entrare. La ragione è molto semplice: il Pra occupa un vasto open space in via Cantelli in coabitazione con l’Aci, che invece è presente, aperta e ben disponibile.

«Da un anno riceviamo solo su appuntamento - ci risponde una gentile funzionaria del Pra dall’altra parte dello sportello - ora, con il rischio pandemia, solo dal lunedì al giovedì, dalle 8 alle 12,30». E pare che gli appuntamenti quotidiani si contino sulle dita di una mano.

Dunque impossibile fare il passaggio di proprietà di un’auto o di una moto? No, facilissimo: basta andare nello stesso stanzone all’attiguo sportello di Aci, pagare un centinaio di euro in più e il passaggio è cosa fatta.

Lo stesso vale per chi si rivolge alle altre agenzie automobilistiche.

Obiettivamente non è facile, per un comune mortale capire il perché: «La questione è complessa - ci dice Francesco Croce, responsabile dell’ufficio - non è certo la situazione che abbiamo voluto. Intanto ci dobbiamo attenere alle disposizioni ministeriali e al rigido protocollo di sicurezza previsto dalle norme e concordato con le organizzazioni sindacali. Attualmente prendiamo appuntamenti con i privati per due giorni alla settimana con 5 pratiche giornaliere. Il personale è presente al 40%, il resto è in smart working, e poi ci sono le ferie. E dobbiamo smaltire le utenze provenienti dalle agenzie, che hanno un percorso più diretto».

«Anche il sistema di prenotazione è saturo - continua Croce -. Molte pratiche si possono fare on line, ma per un passaggio di proprietà da privato ci possono essere mesi di attesa. E la coabitazione con l’Aci mette a nudo contraddizioni che purtroppo esistono. D’altra parte ho ben poche possibilità di intervenire. Non posso che auspicare che finisca presto lo stato di emergenza e che si torni alla normalità».