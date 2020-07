Don Guglielmoni accolto a Busseto: «Sono qui per servire»

VITTORIO TESTA

BUSSETO «"Lassiatemi" sognare insieme a voi». Suonano le campane di mezzogiorno quando don Luigi Guglielmoni rivolge l’appello finale ai suoi nuovi parrocchiani di Busseto.

Il nuovo pastore di anime al quale il vescovo ha affidato il gregge bussetano, sparso tra il centro e sei parrocchie, ha un lessico di prete colto, un suo pacato e intenso eloquio dai toni famigliari e dai suoni tipici della terra da cui proviene e di quella della capitale della Bassa: la esse emiliana dolce e grassa delle campagne e una erre sonora di marca salsese e fidentina. Il che ha contribuito a creare un clima cordiale nella festosa e fastosa cerimonia culminata con la celebrazione della messa in una piazza Verdi via via sempre più assolata: due ore al sole per centinaia di fedeli, un piccolo eroismo, fermi immobili nella calura, con sventolio di qualche ventaglio.

Erano cinquant’anni che Busseto non viveva l’emozione dell’ingresso di un nuovo parroco: ed è stata un’esperienza straordinaria, nel segno della commozione del ricordo di monsignor Stefano Bolzoni e della totale apertura per il successore, don Luigi.

Prima tappa d’onore per il sacerdote la Rocca Pallavicino, l’omaggio della comunità civile. Quindi breve discesa scandita dalla Banda Giuseppe Verdi, e da una moltitudine plaudente. Stendardi e gonfaloni dei comuni di Busseto e di Salsomaggiore dove domenica scorsa si era celebrato l’addio di don Luigi dopo vent’anni di prodigioso magistero di fede e di fare, la cura delle anime e delle strutture esistenti per attività volontaristiche, sociali, a favore di tutte le fasce d’età. Un distacco molto sofferto per la più grande parrocchia della città, quella di Sant’Antonio da Padova: un affetto testimoniato da moltissimi salsesi, sindaco Fritelli in testa. Mancava il primo cittadino di Busseto, Giancarlo Contini, in cura all’ospedale di Parma, salutato con un applauso quando il vicesindaco Gianarturo Leoni ha espresso il rammarico per questa assenza. Leoni, ricordato monsignor Stefano Bolzoni, ha simbolicamente aperto le braccia dell’accoglienza entusiastica dei bussetani, «grati a monsignor Pier Giacomo Bolzoni e a don Matteo Pietralunga, gli attuali sacerdoti della parrocchia di san Bartolomeo, per il loro prezioso lavoro a sostegno di tutta la comunità bussetana», ha detto con voce percorsa da una evidente mozione degli affetti di amministratore pubblico e uomo di fede praticata.

È stata una cerimonia allietata dai suoni dell’organo collegato alla tastiera, sotto le magistrali cure del professor Dino Rizzo, e dalle note dell’inesausta banda civica, nonché dal Coro della Collegiata. In prima fila il sindaco di Salso accanto al vicesindaco di Busseto, agli assessori Marzia Marchesi e Stefano Capelli, nonché Giovanna Gambazza, ex sindaco e ora consigliere comunale. Il professore Emilio Mazzera ha posto sotto gli occhi di don Luigi e di noi tutti la situazione di disagio e di smarrimento della società attuale, in crisi di valori e di certezze - tema, questo toccato anche da Leoni. Finalmente è stata l’ora di don Luigi Guglielmoni, felice per questa accoglienza «così numerosa e prodiga di affetto tale da commuovermi».

Sensibile e di una profonda umanità da subito empatica, il sacerdote fidentino dal curriculum di alti studi teologici e praticante una fede tradotta in opere concrete, ha incardinato la sua omelia in un sostanziale e commovente esercizio di autentica umiltà. «Vengo tra di voi da povero di conoscenze e di forze. Sono qui per servire e non essere servito, vengo qui a chiedere il consiglio, la preghiera e l’aiuto di tutti. Voi avete perso ll vostro parroco che ha speso cinquant’anni di vita tra di voi, e anch’io lascio una parrocchia cui ho voluto molto bene e dalla quale sono stato riamato. Dall’incontro di due sofferenze può nascere soltanto del bene».

Poi con la voce dai toni dolorosi del ricordo di persone amate, don Luigi ha passato in rassegna la trascorsa «bussetanità». «Sono stato accompagnato in seminario da don Tarcisio Bolzoni, per anni ho avuto come insegnante don Stefano Bolzoni e come insegnante e poi amico monsignor Pier Giacomo Bolzoni. Come compagno di studi ho avuto don Gianni Fanfoni, già tornato al Padre. Da due anni ho come collaboratore don Francesco Mazza, vostro concittadino. Ho trascorso molte vacanze con il dottor Carosino, vostro martire della professione medica».

Infine il ricordo di un giovane straordinario: «Ho scritto la prefazione al libro sulla vita di Carlo Donati, figlio di questa amata terra stroncato prematuramente». Una giornata di fervida felicità, questa domenica vivificata dalla celebrazione della messa in grande liturgia per don Luigi e i concelebranti. L’orologio laico della torre comunale e le campane dindondanti in letizia, battevano insieme i rintocchi di mezzogiorno quando don Luigi terminava la sua giornata con riconoscente gioia condivisa con Busseto e Salsomaggiore: «Grazie, grazie, grazie».