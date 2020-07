A settembre? Non ci sono aule per tutti e mancano le direttive per l'infanzia

MARA VAROLI

Un metro da bocca a bocca, quindi da alunno ad alunno e due dal professore allo studente del primo banco. Queste le regole, la cui organizzazione in vista della ripartenza di settembre sta facendo saltare le ferie a presidi e insegnanti: tutti impegnati a trovare le soluzioni migliori per poter poi pianificare la didattica, compresa quella digitale integrata.

TOSCHI

Al liceo d'arte Toschi ci sono 1035 alunni: «Abbiamo sempre fatto una rotazione delle aule - risponde il preside Roberto Pettenati -, al Toschi le classi non stanno mai in una stessa aula. Questa rotazione continuerà, lasciando a casa alcune classi, in modo alternato. E quelli a casa continuano a seguire le lezioni con la didattica a distanza. Al giorno saranno presenti due terzi della scuola, ovvero 30 classi. In questo modo tutte le 44 classi saranno in sede, tranne alcuni giorni: una classe frequenterà quattro giorni su sei, mediamente. Sono stati utilizzati tutti gli spazi a norma con una capienza adatta e al giorno saranno a scuola 700 alunni. Fortunatamente abbiamo aule molto capienti, ma la ricreazione verrà fatta in classe. Il problema del Toschi è rappresentato da alcuni corridoi molto piccoli e quindi è necessario ridurre il numero dei ragazzi in presenza, per evitare qualsiasi forma di assembramento. Inoltre, abbiamo individuato quattro entrate che diventano quattro uscite, per non fare lo scaglionamento, anche perché non siamo ancora sicuri che gli autobus potranno viaggiare in orari diversi. Vedremo cosa farà la Tep».

ITIS DA VINCI

L'Itis Leonardo da Vinci ha ben 1.741 alunni, escluso il serale: «Abbiamo fatto fare i calcoli dal covid manager e più del 50 per cento degli studenti potrebbe essere presente - sottolinea la preside Elisabetta Botti -. Prima di tutto, stiamo organizzando la presenza indispensabile per le prime e le terze, sugli altri stiamo valutando una didattica mista, per cui in parte a distanza. Contemporaneamente, stiamo facendo sistemare una struttura per fare lezioni anche all'aperto. E per alleggerire la presenza nelle palestre e far sì che l'educazione fisica continui ad avere la sua giusta importanza, abbiamo predisposto un percorso vitae, all'aperto, con una pista per atletica e per la corsa. Oltre ai finanziamenti ministeriali ci sono anche i finanziamenti privati: la Raytec in collaborazione con la Provincia sta risistemando l'asfaltatura; Emil Banca ci ha invece donato alcuni attrezzi per il percorso vitae».

BERTOLUCCI

Cosa succederà ai 1.080 studenti del liceo Bertolucci? «Al momento ci sono cose che purtroppo non sappiamo - risponde il preside Aluisi Tosolini -. Quest'anno siamo cresciuti di tre prime e quindi siamo a quota 10. Mancano due-tre aule che la Provincia sta cercando. Anche il liceo musicale ha problemi seri: oltre al fatto che non esiste un luogo per far suonare i ragazzi tutti insieme, ci sono aule troppo piccole e su cinque classi c'è posto per due. Al Bertolucci non ci sono aula magna o laboratori, da poter utilizzare in questa emergenza, ma sono fiducioso che insieme alla Provincia troveremo una soluzione. Per il resto, stiamo imbiancando tutta la scuola e stiamo comprando i segnaposti».

ULIVI

Mediamente ogni classe è composta da 26-30 studenti, per cui con le ultime disposizioni in un'aula da 45 metri quadrati ci stanno non più di 22 ragazzi. «Il liceo Ulivi ha 1.250 studenti - spiega il preside Giovanni Brunazzi -. Abbiamo già fatto una proiezione con il covid-manager e sono contento di poter annunciare che tutti potranno essere accolti in presenza, in quanto si potranno mantenere tutti i distanziamenti previsti dalle linee guida. Chiaramente, abbiamo utilizzato l'aula magna e alcune aule speciali, che sono diventate aule didattiche: in un'aula di 50 metri quadrati riusciranno a sedersi 26 alunni, perché tutto dipende da come è disposta la stanza. Il calcolo è sul metro statico, poi quando un ragazzo si muove, deve mettere la mascherina. Abbiamo preso in considerazione il fattore rischio in rapporto alla prudenza e alla fattibilità dell'operazione di accoglienza. E per ora non prevediamo la didattica a distanza. Utilizzeremo tutti e quattro gli ingressi posti sui 4 lati della scuola. Differenzieremo per piano le ricreazioni, utilizzando i cortili interni. Tutto questo con un grosso supporto della Provincia, che mi ha appena confermato la fornitura di 170 banchi, anche per sostituire quelli doppi e non divisibili».

ROMAGNOSI

Allo storico liceo classico Romagnosi ci sono circa 880 alunni: «Abbiamo fatto tutte le misure possibili, aula per aula e tutti gli studenti potranno frequentare in presenza - conclude il preside Guido Campanini -. Dobbiamo però risolvere tre piccoli problemi: l'abbattimento di una parete in cartongesso e così da due aule medie ne ricaveremo una grande; abbiamo chiesto al Ministero di poter dividere in due una classe di trenta alunni e anche su questo siamo ottimisti; si dovrà fare un ulteriore calcolo su una classe dell'ultimo anno. Per le entrate certamente utilizzeremo anche l'ingresso posteriore. Riusciremo a dividere in tre flussi l'ingresso e qualche classe entrerà la seconda ora. Inoltre, stiamo pensando di distanziare gli intervalli. Se ci fosse qualche problema potremo utilizzare anche la sala video per le lezioni. Abbiamo chiesto di poter utilizzare la palestra esterna per tre giorni alla settimana. In ogni caso, siamo attrezzati per il soccorso: abbiamo un'aula infermeria. Insomma, a Parma non avremo classi pollaio, certo, i ragazzi dovranno essere responsabili. Poi, come sarà la situazione a settembre nessuno lo sa, ma probabilmente almeno fino a febbraio di gite e uscite non ce ne saranno».