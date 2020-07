Aiuti per scuola e centri estivi: «A Fidenza investiti 1,5 milioni»

«Si può fare: zero bollette e centri estivi da 42 euro a settimana. Più di un milione di euro investito dal Comune per proteggere bimbi e famiglia». Così il sindaco Andrea Massari ha presentato una manovra che, sommata al pacchetto degli sconti e delle agevolazioni tributarie, porta a 1.5 milioni di euro l’impegno del Comune.

«La dico con un titolo: solo a Fidenza si può andare al centro estivo comunale a partire da 42 euro a settimana e da febbraio non è stato chiesto un centesimo alle famiglie. Crediamo stia tutta qui la differenza tra il dire e il fare per le mamme, i papà e i loro piccolini. Dal 24 febbraio il Comune ha lasciato nelle tasche delle famiglie più di 1 milione di euro, azzerando tutte le bollette per i servizi scolastici, extrascolastici, dei servizi educativi e con una programmazione senza precedenti per i centri estivi: tariffe bloccate ai livelli precovid 2019, attività fino al 13 settembre per sostenere le mamme e i papà al lavoro e una rete di centri che coprono dagli 0 ai 14 anni».

Massari ha continuato a spiegare che «quando qualcuno dice che non si fa abbastanza, quando qualcuno fa politica usando il covid, ricordategli questo numero e chiedetegli come fa a non essere orgoglioso di Fidenza. Noi lo siamo perché conosciamo i sacrifici che ci sono dietro a queste risorse e sappiamo come tutte le persone di buon senso quanto bene possano fare». Il sindaco ha illustrato larivoluzione 2020 relativa ai centri estivi, sottolineando che ogni genitore fidentino può verificare con gli amici che abitano in altri comuni.

Massari ha spiegato che solo a Fidenza le rette per i bimbi 3-14 anni sono state bloccate sui prezzi del 2019, ovvero da 42 a 49 euro a settimana (dalle 8 alle 12) o da 60 a 70 euro a settimana (dalle 8 alle 16). Con un servizio di trasporto pubblico dal costo irrisorio (6.5 euro) a settimana e uno sconto del 40% per chi iscrive il secondo figlio. «Salvare l’estate dei bimbi era indispensabile per tre buone ragioni – ha spiegato l’assessore alla Scuola, Stefano Boselli –. La prima: dopo mesi chiusi in casa i più piccoli potevano tornare a giocare con gli amici. La seconda: non tutti i bimbi hanno i nonni dove andare mentre i genitori lavorano. La terza: quasi nessuna famiglia può permettersi una baby sitter a tempo pieno per tutta l’estate. Abbiamo creato nuovi centri adatti per le esigenze di tutte le famiglie, anche di chi ha bisogno solo di poche ore al giorno per i propri figli».

Sindaco e assessore hanno spiegato che «nell’estate 2020 i costi sostenuti dal Comune per realizzare i centri estivi da 0 a 14 anni sono pari a 428.311 euro e solo il 35% di questa spesa è coperto da contributi statali e dalle rette. Lo scorso anno tutti i centri estivi costarono 155 mila euro. Il solo costo del personale per il tempo pieno nei centri 3-6 anni è passato da 16 mila euro a 62 mila euro. Oppure: per la fascia 3-14 anni si passa da 85 mila euro a 367 mila euro. Il Comune ha dato un servizio essenziale al minor costo possibile. E per le famiglie che hanno un Isee fino a 28 mila euro i contributi della Regione di fatto rendono gratis i centri estivi, potendo arrivare a 84 euro per settimana (per un massimo di quattro settimane). Sul fronte scuola e bollette, sono 623.070 euro i costi dei vari servizi che dalla chiusura delle scuole lo scorso febbraio fino alla fine dell’anno educativo (30 giugno) si è accollato il Comune senza chiedere nulla alle famiglie».

r.c.