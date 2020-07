Tornolo, una via dedicata all'ex sindaco Ferrari

GIORGIO CAMISA

TORNOLO Per non dimenticare chi ha lasciato una scia di bei ricordi e contribuito attivamente alla crescita del territorio, il sindaco Renzo Lusardi e gli amministratori del comune di Tornolo hanno voluto intitolare una via al commendatore.

Ferruccio Ferrari sindaco di Tornolo ininterrottamente per 28 anni, dal 1962 al 1990, fu senz'altro un uomo ed un politico che ha dedicato con passione la sua vita per far crescere tutta la comunità del paese.

Nella stessa giornata è stato inaugurato il nuovo parco giochi ricavato dai campi da bocce ormai in disuso ed è stato dedicato a Silvano Ponzini, Emilio Lusardi (Milietto) e Luigi Scarsella (Ginetto) tre simpatici personaggi recentemente scomparsi, legati alla loro terra e alle tradizioni che hanno lasciato un gran bel ricordo in tutti i tornolesi.

«E’ motivo di orgoglio personale l’evento di oggi - ha detto il primo cittadino di Tornolo - l’amministrazione tutta è fiera ed è vicina a questi personaggi che hanno scritto una pagina di storia di Tornolo e delle sue frazioni. Ringrazio i loro famigliari che hanno presenziato a questa iniziativa e poi grazie a questi nostri concittadini che volevano e vogliono bene alla comunità di Tornolo».

A scoprire le targhe di intitolazione sono stati invitati il figlio del Commendator Ferruccio Ferrari, Franco con il nipote Filippo e i famigliari di Silvano, Ginetto e Milietto che dopo il taglio del nastro tricolore hanno invitato i tanti presenti e soprattutto i bimbi con le loro mamme ad entrare in questo spazio arredato con giochi, protetto, sicuro e a loro riservato.