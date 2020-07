Fidenza, addio alla signora Bruna: era la vedova di Cesare Aliani

Un’altra nota e stimata figura borghigiana se n’è andata: all’ospedale di Parma, dove era ricoverata da pochi giorni, è deceduta Bruna Ramploud vedova Aliani. Aveva 92 anni. Era figlia di Irma Faroldi e Medardo Ramploud, detto «Dadu», provenienti dalla famiglia borghigiana doc, originaria del quartiere Oriola, i quali gestivano negli anni ‘50 quello che è l’odierno Caffe Nuovo in piazza Garibaldi. Oltre ai due figli Bruna e Ferruccio, accolsero nella loro casa la nipote Tina, che fu per loro come una terza figlia. Nel 1951 Bruna si era unita in matrimonio con Cesare Aliani, proprietario con i familiari dell’omonima azienda di autotrasporti. Dal loro matrimonio erano nati i figli Severino e Anna.

Carattere riservato, Bruna, era una donna di grande tenacia e forza di volontà, sapeva parlare, ma soprattutto sapeva ascoltare e sempre con grande umiltà. Come ha ricordato la figlia, Bruna era seria e volenterosa, aveva studiato alle Orsoline, diventando maestra. Dopo aver insegnato per qualche anno, aveva lasciato la scuola per affiancare il marito sul lavoro. Era presente in ufficio tutti i giorni, sino all’età di 84 anni. Considerava l’azienda come una seconda famiglia, infatti sono tanti i dipendenti che ricordano con affetto e stima «la signora Bruna».

Nel 2014 aveva provato un grande dolore per la perdita dell’amatissimo figlio Severino e da allora si era occupata con dedizione encomiabile alla cura del marito. Amava la parrocchia del Duomo, dove aveva ricevuto i sacramenti e dove si era sposata, perciò è qui che verranno celebrate - stamattina alle 10 - le esequie come da sua volontà. Bruna ha lasciato la figlia Anna con Dino, la nipote Luciana con Simone e gli amati Filippo e Andrea, dei quali era fierissima; la nuora Stefania e il nipote Cesare; la cognata Giuliana e i parenti.

s.l.