Sala Baganza, defibrillatore donato alla comunità

SALA BAGANZA Festeggiare un traguardo di famiglia pensando alla comunità: è quanto ha fatto la famiglia Viani che per celebrare i 70 anni di attività ha donato un defibrillatore, posizionato in Rocca Sanvitale. «Abbiamo fatto più che volentieri questa donazione – ha spiegato Enrico Viani –, sentiamo infatti di aver ricevuto molto da Sala Baganza e quindi vogliamo restituire in qualche modo agli altri ciò che abbiamo avuto». Enzo Viani aprì il suo salone da barbiere nel 1949 a Sala, il figlio Enrico Viani, con il figlio e il nipote oggi gestisce il Centro estetico «Immagine più, hair and beauty». Nessuna grande festa per il traguardo raggiunto ma, in un momento storico difficile, un pensiero per la propria comunità: la famiglia infatti, spinta dal suggerimento del figlio Emanuele e dal nipote Francesco, ha deciso di donare un defibrillatore al paese. Il sindaco Aldo Spina, a nome dei concittadini, ha ringraziato i Viani: «Non possiamo che essere lieti di questa donazione. Ragionando assieme, abbiamo pensato di collocare il defibrillatore all’interno della Rocca, diventata giorno dopo giorno il centro nevralgico della nostra comunità.

Tale presidio diviene inoltre ancora più utile, poiché da alcune settimane abbiamo in essere eventi culturali importanti che aggiungono numerosi visitatori alla nostra utenza abituale». L’assessore alla sanità e servizi sociali Giuliana Saccani ha aggiunto «Abbiamo inserito il defibrillatore all’interno del sistema provinciale .Un sistema geo-referenziato e collocato nella rete nota al 118. Come Comune e come Unione Pedemontana, cerchiamo da anni di lavorare tantissimo sulla prevenzione, ma è importantissimo essere pronti e attrezzati anche per le emergenze».

C.P.