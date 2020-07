Bravi tutti, Kulusevski e Siligardi da applausi

7

SEPE

Nel primo tempo fa una sola parata degna di questo nome ma «gioca» molto con la squadra, sia con i piedi che urlando consigli. Durante l'intervallo si fa anche assistere dal massaggiatore per un problema al ginocchio destro. Nella ripresa invece fa una paratona salva-risultato.

6,5

DARMIAN

Pensa soprattutto a difendere ma non disdegna qualche puntata in avanti. Buona la sintonia sia con Grassi che con Siligardi, i due crociati che giostrano nella sua zona. Nella ripresa pensa soprattutto a difendere e lo fa bene. Quando il Parma poi passa a cinque in difesa ha ancora un po' di libertà in avanti.

6,5

DERMAKU

Fatica un po' sulle palle a terra dei piccoli e veloci avanti del Napoli. Ma è sempre deciso e soprattutto tranquillo. Quando il Parma passa a tre in difesa dà il meglio di sè.

6,5

ALVES

Usa molto mestiere, dà consigli e cerca sempre la giocata per i compagni. Poco impegnato nel suo fondamentale migliore, il colpo di testa, va un po' in difficoltà sullo stretto per la velocità palla al piede degli avversari. La vittoria vale tanto e lui stringe i denti e guida la difesa come sa.

7

PEZZELLA

Tanto cuore e corsa ma anche buoni gesti tecnici. Ha davanti Lozano, uno che ama attaccare la profondità ma lui lo costringe soprattutto a rincorrerlo. Termina la gara stremato, ha dato tutto per aiutare la squadra.

6,5

GRASSI

Un bel giocatore, nulla da dire. Intelligenza e senso della posizione. Difende e si tuffa nella difesa avversaria. La sua condizione cresce gara dopo gara. Davanti ha Ruiz e i due danno vita a una bella e corretta sfida. Lascia dopo un'ora di gioco speriamo solo precauzionalmente.

6,5

BARILLÀ (17' ST)

Ci mette tutto, aiutando la squadra soprattutto a difendersi.

6,5

BRUGMAN

Tiene bene la posizione, gioca cercando di far salire la squadra al momento giusto senza dimenticare la fase difensiva. Molto fosforo. Cala alla distanza, anche lui dopo aver sudato non una ma due maglie crociate.

7

KURTIC

Partita di grande forza e corsa, riesce a tenere bene il campo nonostante sia uno dei giocatori più utilizzati da D'Aversa dalla ripresa del campionato. Sostituito nel finale, la sua assenza si fa sentire.

6,5

IACOPONI (DAL 29' ST)

Fa il suo in difesa, chiudendo l'ingresso in area agli avversari.

7,5

SILIGARDI

È la vera sorpresa della serata: in pochi lo davano in campo come titolare e lui risponde con una bella prestazione fatta di tecnica e idee. Un'ora di qualità sino a quando il fiato lo sorregge. Colpiscono soprattutto la lucidità e la semplicità delle sue giocate, sempre finalizzate a mettere in difficoltà il Napoli.

7

KULUSEVSKI (14' ST)

Nervoso all'inizio, cresce e ci mette la sua solita tecnica e tanta grinta. E si guadagna prima e trasforma poi il rigore che vale i tre punti. Lo fa con freddezza e precisione, non male per un giovanotto di sicuro avvenire.

6,5

CAPRARI

Grande impegno nell'interpretare il ruolo del centravanti. Trasforma con freddezza un rigore molto delicato, proprio sul fischio finale del primo tempo. Dà tutto quel che ha e a un quarto d'ora dalla fine è sostituito.

5,5

GERVINHO ( 29' ST)

Non si vede quasi mai.

6,5

KARAMOH

Tanta corsa e quel senso di ottime potenzialità ancora inespresse. Ha un paio di buone occasioni ma non riesce a sfruttarle. Però dà fastidio al Napoli (e non poco) con la sua corsa.

6,5

INGLESE ( 17' ST)

La mette sul fisico e vince anche qualche duello con Koulibaly. Aiuta e tanto.

IL MIGLIORE

ALLENATORE

D'AVERSA

Finalmente ha toccato le corde giuste dei suoi anche attraverso scelte sicuramente non facili. Si è rivista la grinta e la determinazione dei bei tempi. E un buon equilibrio tra le due fasi. E dire che i migliori sono saliti solo nella parte finale. Il voto premia anche i 43 punti finali: salvezza raggiunta, due punti in più dell'anno scorso. Secondo i piani dichiarati. E alla fine chiama i suoi giocatori e festeggia, tutti in cerchio, una salvezza strameritata. E mai in discussione.