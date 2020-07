I due milioni del governo a città e provincia

Luca Molinari

Due milioni di euro - provenienti dal Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali), divisi equamente tra Comune e Provincia, per finanziare iniziative culturali e spettacoli sparsi per il territorio, legati a Parma Capitale italiana della cultura.

Le modalità di assegnazione e gestione delle risorse sono definite nell’accordo presentato ieri pomeriggio alla Commissione Cultura, scuola, politiche giovanili, sport e tempo libero, pari opportunità da Michele Guerra, assessore alla Cultura. I fondi - ottenuti dalla Lega all’epoca del governo giallo-verde - erano stati inizialmente destinati a realtà statali e provinciali presenti sul territorio. Quando il governo è cambiato è stata rivista la modalità di erogazione dei fondi, ora destinati a Comune e Provincia per dar vita ad eventi e spettacoli legati a Parma 2020, anche al di fuori dell’ambito cittadino.

«La quota dei fondi destinata alla Provincia è leggermente superiore a quella per la città (circa 1,1 milioni di euro) - ha precisato Guerra -. Si tratta di un segnale importante, che sottolinea come il riconoscimento di Parma Capitale italiana della cultura sia stato percepito anche dal Mibact come un progetto di respiro territoriale. Ora Comune e Provincia sono chiamati ad allocare questi fondi, da rendicontare nel corso del 2020. Nonostante il momento delicato, abbiamo in ballo tante attività legate allo spettacolo, anche al di fuori della città, che ci consentono di impiegare al meglio le risorse».

«Al di là della somma erogata, molto significativa - ha aggiunto l’assessore - bisogna anche guardare al senso di questo gesto. La sfida infatti è quella di mettere in circolo sinergie solide, che saranno l’eredità per il territorio di Parma 2020».

Per l’occasione Guerra ha fatto il punto della situazione in merito alla questione relativa a Fondazione Solares-Teatro delle Briciole. «Il Comune ha compiuto un gesto forte chiedendo le dimissioni del Cda di Solares, perché ci è parso che chi doveva gestire la separazione con il Teatro delle Briciole non fosse nelle condizioni di poterlo fare - ha spiegato -. Il Cda ha quindi respinto seccamente la nostra richiesta e il socio TidiBì ha annunciato che presenterà istanza di commissariamento della Fondazione. Il Comune ora si riserva di effettuare le valutazioni del caso rispetto ai termini della sua collaborazione con Solares». Valutazioni queste che sembrano lasciare aperte tutte le opzioni, anche le più drastiche per mettere la parola fine all'annosa diatriba.

Durante i lavori della commissione è stata presentata anche la mozione per dar vita a un regolamento per la realizzazione di murales su spazi pubblici e privati, firmata da Leonardo Spadi, consigliere incaricato al Welfare dello studente universitario, ai rapporti con le rappresentanze studentesche e alla partecipazione giovanile, e dai consiglieri Nadia Buetto, Alessandro Mallozzi, Valeria Ronchini. «La mozione - ha precisato Spadi - nasce da un bisogno crescente che ho riscontrato come consigliere incaricato prima del lockdown. A Parma sempre più persone chiedono degli spazi in cui poter esprimere questa forma d’arte, da non confondere con le scritte sui muri, giustamente punite dal regolamento di pulizia urbana; senza un regolamento diventa complesso gestire organicamente e in tempi ragionevoli le tante richieste che riceviamo».

«L’obiettivo - ha aggiunto in conclusione il consigliere Spadi - è quello di individuare una serie di spazi e prevedere delle precise regole da rispettare per favorire chi si cimenta in questa forma d’espressione artistica e garantire il decoro».