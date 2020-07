Esami al Boito: «Come è difficile tenere la mascherina quando si suona!»

GIOVANNA PAVESI

Nell’inedito silenzio del chiostro del Conservatorio, ci sono soltanto loro due che si scattano un selfie sotto le arcate.

Sulle spalle portano una fisarmonica e un violoncello. Sono appena uscite dall’auditorium, dove hanno sostenuto l’esame di musica da camera, in una modalità inedita e mista, perché dal 24 giugno, la struttura permette a strumentisti e docenti di svolgere queste prove sia in presenza, sia tramite collegamento. E le due musiciste, che suonano insieme, hanno scelto di esserci fisicamente: così, davanti al loro professore, Leonardo Bartali, e a una parte di commissione a distanza, che le ha giudicate da dietro il monitor, hanno superato il test. «Sicuramente è stato meno stressante non avere tutti gli occhi addosso, ma c’è sempre il pensiero su cosa arrivi dall’altra parte dello schermo, a parte le note», racconta Elena Champion che, insieme a Carolina Merlo Bertazzoni, è tornata a suonare dal vivo al Boito dopo tanti mesi. Nella prima fase della quarantena, le due studentesse, come è capitato a chiunque dovesse esibirsi in coppia, hanno provato le partiture a distanza e soltanto negli ultimi due mesi hanno potuto ritrovarsi e provare insieme.

A DISTANZA

«Il maestro Bartali si è inventato una soluzione: a distanza, una sola persona suonava e l’altra metteva muto ed eseguiva sopra, in modo da non creare ritardi. Sicuramente non è una modalità che si potrà adottare a livello standard, ma per un’emergenza va bene così», ha spiegato Carolina.

A confermare le difficoltà sono altri due musicisti, che poche ore prima hanno sostenuto la stessa prova. «L’acustica e la linea sono solo alcuni dei problemi che affrontiamo suonando attraverso uno schermo. Fare tutto online non è possibile: il maestro che era lì con noi ha sentito bene, mentre gli altri forse hanno perso parte dell’esibizione», racconta Li Lu, che viene dalla Cina e che suona il violoncello da quando ha sei anni. Si è esibita insieme a Ruben Ferrari, al pianoforte, che ha ribadito i limiti tecnici: «Nella musica da camera gli strumenti devono dialogare e renderlo con la tecnologia è difficile. Suonare distanti sarebbe stato impossibile: quando si suona insieme si crea un feeling e si porta avanti un’idea comune».

IN PRESENZA

A creare ulteriore difficoltà è stata anche la necessità di esibirsi con la mascherina: come ricordato dagli allievi, essere ben ossigenati è importante per evitare l’iperventilazione o problemi con il diaframma.

«È stato come farlo in apnea, ma abbiamo superato ogni difficoltà: è stata una soddisfazione tornare a esibirci insieme. Per noi musicisti è importante, perché amiamo la socialità e la condivisione», chiarisce ancora Ferrari. E dello stesso parere è il professor Bartali, che temeva la dispersione durante la chiusura (che, per fortuna, non c’è stata): «Ci siamo dovuti inventare un modo per tenere in allenamento i nostri ragazzi. Giudicare il suono attraverso le piattaforme elettroniche non è semplice, perché non sono fatte per la musica, ma si può immaginare se la persona è dentro la partitura. In un momento d’emergenza si può fare, ma in presenza anche la motivazione è diversa».

IL DIRETTORE

Ne è convinto anche il direttore del Conservatorio, Riccardo Ceni, che ha confermato le principali difficoltà, tenendo presenti anche gli aspetti virtuosi, nonostante l’emergenza sanitaria.

«Le lezioni a distanza hanno funzionato bene. Quello di Parma è stato tra i conservatori che ha coperto maggiormente le attività online. In questa fase, gli studenti che lo richiedono possono venire qui a fare esami ed esercitazioni preparatorie (che non sono lezioni). Per la riapertura, aspettiamo le decisioni governative. Stiamo agendo come possiamo, con una riapertura non massiva, sempre rispettando tutte le norme di sicurezza e utilizzando un terzo del totale degli spazi a disposizione».