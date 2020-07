Giovanni Papani, l'insegnamento della geologia come missione

ISABELLA SPAGNOLI

«Ho avuto una grande fortuna durante la mia vita: ho potuto svolgere un lavoro che non mi sembrava tale, ma puro divertimento». Giovanni Papani aveva pronunciato queste parole pochi giorni prima di lasciare questo mondo, all’età di 84 anni.

Parmigiano del sasso, marito di Antonella Allegri, padre di Lorenzo, Mario e Nicola, Giovanni aveva dedicato la sua vita allo studio, all’insegnamento e alla ricerca. Frequentò il biennio di Scienze geologiche a Bologna perché a quel tempo a Parma non esisteva.

Fu, poi, successivamente istituito il corso di laurea nella nostra città e lui proseguì gli studi qui, laureandosi in Geologia nella nostra università.

«Ha trascorso tutta la sua vita tra le mura del nostro Ateneo dove aveva la cattedra di Geologia. Amava moltissimo insegnare la materia ai suoi allievi con i quali aveva un rapporto speciale; ha sempre privilegiato l’insegnamento, non era portato, infatti, per ruoli che richiedessero competenze organizzative o amministrative – spiega la moglie Antonella -. Era solito portare con sé gli studenti in montagna dove aveva modo di insegnare sul campo, anche per intere settimane, senza mai perdere entusiasmo. L’ho sempre visto con scarponi e zaino in spalla; per lui la montagna non era solo passione, ma anche materia viva di studio, di osservazione».

La signora Antonella spiega che il marito non aveva particolari hobby, in quanto divideva la vita tra lavoro e famiglia. L’insegnamento lo assorbiva in modo completo.

«Aveva viaggiato spesso per motivi di lavoro – aggiunge -. Si era recato in Turchia, in Marocco e in Spagna. I suoi spostamenti erano sempre mirati alla ricerca; tornava ogni volta arricchito da queste importanti esperienze. Giovanni non metteva freno alle proprie conoscenze. Aveva collaborato anche con le Università di Firenze e di Milano».

Papà severo, ma anche molto comprensivo, portava i suoi figli, quando erano piccoli, a giocare a pallone o sugli slittini, su e giù per le nostre colline. «Seguiva moltissimo la famiglia compatibilmente con gli impegni di lavoro che lo portavano all’estero anche mesi – conclude Antonella -. Si era anche recato in Etiopia, nel ’92, insegnando all’Università di Addis Abeba, nell’ambito della cooperazione internazionale, e rimase quattro mesi nel paese africano tenendo corsi, seguendo laureandi e portando a compimento varie tesi. Era un uomo eccezionale, si impegnava al massimo in tutto ciò che faceva».