«Mercolonne»: buona la prima

ANNA PINAZZI

Tavolini a metri di distanza lungo la strada, un sottofondo fatto di musica d’autore, buon cibo e risate. Era questa l’atmosfera respirata durante il primo dei mercoledì che animeranno «tranquillamente e responsabilmente» borgo delle Colonne questa estate. «Mercolonne» (così si chiama l’iniziativa) è stato pensato da alcuni locali della zona per «riprendere a sorridere dopo il Coronavirus e per rendere ancora più uniti gli abitanti della zona».

Come fa intuire il nome stesso, è una festa che animerà tutto il quartiere mercoledì prossimo, il 26 agosto, il 2 e il 9 settembre. «È un esperimento di inclusione e rivitalizzazione di una parte della città che sembra dimenticata - spiega il titolare del bar Canaglie Del Naviglio - a cui partecipiamo noi, il gastrobar Umami, il bar Che Gianda e l’osteria Rangon. Siamo molto contenti di poter donare un po’ di spensieratezza dopo un periodo difficile attraverso il tentativo di avvicinare le persone che abitano questo quartiere».

Un tentativo sentito e necessario, sintomo di quella voglia di sentirsi uniti, dopo tanto tempo, nonostante le distanze. «Questa zona ha bisogno di ripartire, di condividere tempo e spazi - racconta con passione Alessandro del gastrobar Umami -. Noi ci abbiamo messo tutto l’impegno possibile, speriamo che le persone ci accolgano bene e apprezzino i nostri sforzi». L’auspicio di Alessandro in parte, data la numerosa adesione alla serata, si è avverato. «Dopo tanti mesi di chiusura, vedere i locali aperti e la gente che condivide momenti di leggerezza e spensieratezza è meraviglioso - dice Eugenia Bonani a tavolino insieme ad un’amica -; è proprio una bella serata».

Anche Giovanni Giuberti, seduto insieme ad alcuni amici, ha detto di essere «molto contento di questa iniziativa, dopo il periodo tremendo del lockdown è una boccata d’aria fresca per lo spirito». Non sono mancate, però, le polemiche. Ancor prima dell’inizio dell’evento, qualche residente ha mostrato perplessità riguardo la chiusura di alcune zone necessarie alla festa e del protrarsi della stessa e della musica fino tarda serata. Le attività, che si sono impegnate a lungo e con tutte le forze per l’organizzazione di questo evento, si dicono dispiaciute per questi rimproveri. «Tutte le polemiche che ci sono state mi hanno un po’ ferito sinceramente - confida Luca dell’osteria Rangon -; pensavamo di aver fatto un bel gesto per la comunità. Ma ciò che conta è quel che vedo stasera: la via viva, popolata, spensierata. È bellissimo vedere questa coesione, anche nel divertimento».

Lo stesso vale per Francesca, la titolare di un’altra delle attività coinvolte, il bar Che Gianda: «Abbiamo lavorato molto per far sì che tutto fosse in estrema sicurezza senza rinunciare al divertimento. Spero che la gente al di là di tutto possa stare serena ed apprezzare il nostro impegno».

E ancora una volta, la gratitudine di chi ha deciso di partecipare all’evento arriva concretamente dalle parole di qualche presente. «Abito qui in zona - dice Alice Acerbi - ed è bellissimo vedere rivivere il mio quartiere, un grande grazie agli organizzatori».