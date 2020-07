Torrile, lavori idraulici lungo l'argine

CHIARA DE CARLI

TORRILE Ammonta a 580mila euro la cifra totale stanziata da Aipo per aumentare la sicurezza idraulica sul territorio torrilese.

I lavori sull’argine del torrente Parma, all’altezza delle frazioni di Rivarolo e Sant’Andrea, sono iniziati già da qualche giorno e, stando alle previsioni, l’intero intervento dovrebbe essere completato entro l’autunno.

«Attualmente sul torrente Parma – spiega Aipo – si stanno svolgendo lavori urgenti per il ripristino della funzionalità idraulica dell’arginatura destra a Sant’Andrea, a valle della passerella di Rivarolo. L’intervento prevede la ripresa di un’erosione spondale in corrispondenza della passerella ciclopedonale che collega le due frazioni. La prossima settimana, sempre lungo il corso del torrente Parma, inizieranno invece gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria della vegetazione ripariale per migliorare le condizioni di deflusso nel tratto a valle del ponte della tangenziale della città di Parma fino alla confluenza con il Po».

Nello specifico, in questi giorni saranno posizionati 210 pali lungo un tratto di 65 metri alla base dell’argine e, successivamente, verranno posati grandi massi per aumentare la tenuta della sponda. «I lavori in fase di esecuzione da parte di Aipo sono molto importanti – è il commento del sindaco di Torrile Alessandro Fadda e del vicesindaco Antonio Gentile -. L’intervento di Sant’Andrea consente di completare un’opera di messa in sicurezza idraulica che fu iniziata dalla nostra amministrazione comunale nel 2015, durante il nostro primo mandato, quando con un importo di circa 70mila euro furono finanziati, dall’Agenzia di protezione civile, lavori di riparazione dell’erosione dei terreni circostanti la pila della passerella ciclopedonale sul torrente Parma tra Rivarolo e Sant’Andrea. L’ulteriore intervento di taglio della vegetazione nel tratto tra il ponte di San Siro, sino al confine con il comune di Colorno, è altrettanto importante per garantire il corretto deflusso delle acque in caso di piena del torrente Parma».

c.d.c.