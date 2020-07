Nel 2035 Parma invecchia e si spopola

LUCA MOLINARI

Nel 2100, secondo uno studio della University of Washington, la popolazione italiana sarà dimezzata. A Parma e provincia le nascite sono in calo costante già dal 2010, finora controbilanciate dall’arrivo di immigrati da altre zone d’Italia e dall’estero. Se si azzerassero questi flussi – la crisi economica post Covid potrebbe giocare un ruolo importante in questo senso - da qui al 2035 la popolazione del nostro territorio diminuirebbe del 20%, pari ad un calo di 90 mila residenti. Non solo. Nel 2035 le persone con più di 64 anni rappresenteranno circa il 30% della popolazione (contro l’attuale 20%).

E’ uno scenario preoccupante quello che emerge dalle proiezioni demografiche dell’ufficio Statistica della Provincia, guidato da Andrea Gaiani. I dati sul nostro futuro demografico, elaborati ben prima dell’emergenza Covid-19, potrebbero peggiorare ulteriormente, soprattutto se nei prossimi mesi dovesse scoppiare una grave crisi economica.

In 14 anni – dal 2000 al 2013 la popolazione parmense è cresciuta di oltre 50 mila persone, ma da qui al 2035 l’aumento potrebbe essere soltanto di diecimila residenti. Il condizionale però è d’obbligo, soprattutto dopo l’emergenza Covid, che potrebbe sparigliare ulteriormente le carte anche a livello demografico.

Se il nostro territorio dovesse perdere di attrattività a causa della crisi economica post Covid, potrebbero ridursi o addirittura azzerarsi i flussi migratori in ingresso da qui al 2035, provocando una diminuzione del 20% della popolazione di Parma e Provincia. Un calo così pesante porterebbe, ad esempio, ad un crollo del mercato immobiliare e dei settori connessi. Le nascite infatti, dal 2010 sono in calo costante.

CALO DELLE NASCITE

Dai 4200 nati del 2010 si prevede di passare alle 3300 nascite del 2026, per poi invertire la tendenza e tornare a salire leggermente, ma comunque sempre con un numero inferiore ai 3.500 nati l’anno. Tra le cause di questo declino pesa la prevista drastica diminuzione delle donne in età feconda: al 2035 avremo circa 3.400 “potenziali madri” in meno rispetto al 2018. Questo calo avrà conseguenze imminenti sul numero di bambini e ragazzi che frequenteranno gli asili nido, le scuole materne e le scuole elementari, e in seguito anche sulle scuole medie e superiori, con possibili diminuzioni di occupazione nel settore.

CRISI ECONOMICA

«Secondo gli studiosi – precisa Gaiani – il Covid porterà ad una accelerazione del calo delle nascite. Le persone infatti, a causa della incertezza economica e della crisi psicologica provocata dalla pandemia sono frenate nel dar vita a progetto a lungo termine». Il pericolo è che, a causa della crisi economica, possa fermarsi l’arrivo di immigrati italiani e stranieri, finora in grado di controbilanciare il calo delle nascite.

FLUSSI MIGRATORI

«Alle spalle abbiamo molti anni di crescita – commenta - I dati futuri dipenderanno molto dalla gravità della crisi post pandemia. Se ci risolleveremo in tempi brevi, si potrebbe tornare velocemente al trend precedente. Se la crisi dovesse perdurare la popolazione calerebbe in maniera significativa».

2023: ANNO DI SVOLTA

Nello studio effettuato dalla Provincia, è previsto anche un invecchiamento del mercato del lavoro. La popolazione nella classe di età 15-39 anni è costantemente diminuita nell’ultimo decennio e sarà in calo anche nei prossimi anni. Solo nel 2027 tornerà a superare le 120 mila persone. Il 2023 sarà l’anno di svolta, in quell’anno dovremmo avere la punta massima dell’invecchiamento della popolazione nelle età lavorativa, con gravi conseguenze sulla capacità di rispondere alle esigenze di innovazione del sistema produttivo.

POPOLAZIONE ANZIANA

La popolazione attiva nel suo complesso calerà (-5.534 persone al 2035 nella fascia di età 15-64 rispetto al 2018), ma sarà una diminuzione percentualmente piuttosto modesta (-1,9%). Continuerà invece a crescere costantemente e significativamente la popolazione anziana (65 anni e oltre), che nel 2035 in provincia di Parma rappresenteranno il 27,3% del totale della popolazione, quasi 126 mila individui. Si stima che i 75enni e oltre supereranno i 60.200 residenti. E gli 85 anni e oltre passeranno dagli attuali 17.983 a oltre 20.000 nel 2035, con un aumento del 12%. L’invecchiamento della popolazione avrà pesanti riflessi sulla spesa sanitaria e assistenziale, ma anche sul livello del Pil.