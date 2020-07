Noceto, oltre 300mila euro per il campo sportivo

MARIAGRAZIA MANGHI

NOCETO - «Un’intesa perfetta - il sindaco Fabio Fecci ha così sintetizzato il rapporto tra l’Ati delle società sportive ASD Fraore e Noceto calcio e l’amministrazione comunale – pubblico e privato si sono messi d’accordo e si sono ottenuti grandi risultati».

L’occasione è stata l’annuncio in una conferenza dedicata, di un nuovo importante piano di investimenti sul centro sportivo Il Noce e della decisione di allungare la convenzione con la società che lo ha in gestione dal 2015 fino al 2033. «Abbiamo lavorato tanto – ha aggiunto il sindaco – da maggio abbiamo intensificato gli incontri con tutta la dirigenza, il nuovo presidente Massimo Barella, imprenditore e uomo di sport, con una grande passione per il calcio, il direttore generale Simone Alberici che con l’ex presidente Gianluca Bassanini in 5 anni ha riportato l’impianto allo splendore della sua inaugurazione avvenuta il 3 ottobre del 2006, il presidente del Fraore Gianni Biselli e i due vice, Elena Ciobanu e Daniele Alberici, e oggi siamo pronti per una grande ripartenza». 305.000 euro sarà l’ammontare dell’investimento, che andrà a beneficio di chi pratica il calcio, ma anche delle altre società sportive del territorio. «Al termine dei lavori questo impianto sarà tra i più belli della Regione - ha commentato l’assessore Marco Barantani – un punto di riferimento per i ragazzi e le famiglie».

I lavori che interessano il campo 4, il vecchio “sabbione”, la realizzazione di un nuovo campo da calcetto con area portieri, la rigenerazione e ampliamento del campo 3 che potrà ospitare gare a 11, sono già iniziati e a fine agosto saranno pronti i campi in erba sintetica; il resto delle opere entro fine anno.

«Ricomincio un percorso che già mio papà aveva affrontato – Massimo Barella ricorda il padre Claudio già presidente del Noceto, alla cui memoria è stato dedicato anche un torneo giovanile – mi impegnerò per dare il mio contributo per fare bene per Noceto. Credo nel valore della squadra con ruoli precisi e responsabilità definite».