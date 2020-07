Una «discarica» in vicolo dell'Assistenza

Rifiuti abbandonati in vicolo dell'Assistenza. Una storia che va avanti da troppo tempo.

L'abbandono «selvaggio» dei rifiuti non è sicuramente un bel vedere in assoluto.

Ma, a maggior ragione, non è un bello spettacolo in una strada che si trova a due passi da alcuni gioielli della città come il teatro Regio (i cui dintorni lunedì scorso sono stati oggetto di un «repulisti» antidroga da parte dei carabinieri e della polizia locale in cui dodici persone sono state arrestate, trentasette indagate e un bar chiuso), piazza della Steccata e teatro Regio.

Questi punti della città e le strade limitrofe dovrebbero costituire il cosiddetto biglietto da visita della città.

Ma non sempre, purtroppo, è così. Qualcuno lascia i suoi rifiuti davanti a casa, al numero civico 8, noncurante dell'immagine che così fornisce della strada a un passo da via Pisacane, dove ogni giorno passa tantissima gente diretta in via Garibaldi e in via Cavour. Una situazione che va avanti da parecchio tempo, sembra addirittura da qualche mese, e che non è passata inosservata neppure all'occhio meno attento.

La «discarica», inoltre, è stato già oggetto di diverse segnalazioni all'Iren.

Insomma, i rifiuti vengono abbandonati praticamente tutti i giorni per strada al numero 8 del vicolo del centro storico, con buona pace della differenziata e delle sue regole che chi vive a Parma ormai da tempo ha «digerito».

In quel punto di vicolo dell'Assistenza, invece, evidentemente certe regole non valgono.

Lì i colori - marrone, giallo o blu a seconda dei bidoni in cui mettere i rifiuti - non hanno troppo valore.

Sull'abbandono l'Iren avrebbe già provveduto a far notare la cosa agli inquilini dello stabile davanti al quale i rifiuti vengono abbandonati. Ma, almeno così pare visto che l'«andazzo» continua, senza ottenere alcun risultato. Qualche sacchetto regolare, a dire la verità, ogni tanto compare ma assieme a troppi altri rifiuti tristemente abbandonati lungo la pubblica via. r.c.