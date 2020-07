Angela Rinaldi, la commessa con il sorriso

Non mancava mai il sorriso sul volto di Angela Rinaldi. Un volto dolce, il suo, aperto alla vita. Quella vita che le è stata tolta precocemente, a soli 50 anni.

Originaria di Messina, Angela si era trasferita a Parma con il marito Francesco Novara, 25 anni fa. La nostra città diventò immediatamente la sua entrandole nel cuore. Per tanti anni commessa al Mercatone Uno in via Mantova, aveva conquistato da subito i clienti e le tante college che l’adoravano, ma da due anni era in cassa integrazione. Gioiosa, energica, sempre allegra, Angela era madre di tre figli: Alessandro di 24 anni, Davide di 20 e Giada di 13.

«Nel 2016 mia moglie si ammalò di tumore - spiega il marito distrutto dal dolore -. Pensavamo che il male fosse regredito ma purtroppo nel 2019 mia moglie ha avuto una grave recidiva e dopo mesi di dolore ci ha improvvisamente lasciati».

Tutta casa e famiglia, quando il Mercatone aveva chiuso, Angela, aveva deciso di prendersi cura totalmente della famiglia. «E noi ci siamo presi cura di lei, con dedizione, negli ultimi mesi, quando la situazione è precipitata», conclude il marito che ricorda i viaggetti al lago, al mare, le gite fuori porta in giornata e i viaggi a Messina dove ogni anno tornava per salutare la famiglia.

Il funerale avrà luogo oggi alle 14,45 partendo dalla sala del Commiato di viale Villetta per la chiesa santa Maria della Pace, quindi a Valera.

I.Sp.