Gasista ma con il cuore da agricoltore

Aveva solo 56 anni Guido Canetti, ma già da qualche tempo era andato in pensione.

Ora che è prematuramente scomparso, racconta la sua vita la sorella Daniela.

«Impiegato alla stazione di Metano per le auto, in viale Milazzo, per tanti anni, si era impegnato in quella professione che lo metteva ogni giorno a contatto con il pubblico.

Volto molto conosciuto in via Spezia, Guido aveva coltivato un sogno per tutta la vita: quello di fare l’imprenditore agricolo.

Così, una volta andato in pensione, aveva iniziato a dilettarsi nei lavori in campagna.

Gli piaceva fare il contadino - spiega Daniela -. Amava moltissimo la natura, i campi, darsi da fare con la terra. Quello era il suo vero hobby».

Paziente, dolce, un cuore pieno di amore e generosità, quando poteva andava aiutava chi aveva bisogno di lui.

«Guido ti ringrazio per la pazienza, la disponibilità e le cure prestate», scrive Annamaria, un’anziana alla quale Guido ogni tanto dedicava del tempo, andando a farle compagnia.

Le parole di questa signora, nell’annuncio sotto la sua fotografia, dove lui appare ancora più giovane rispetto agli anni che aveva, esprimono riconoscenza e affetto.

Circondato da tanti amici con i quali amava trascorrere giornate in compagnia, Canetti, non si era mai sposato.

Danno il triste annuncio della sua morte la madre Giovanna, lo zio, i fratelli e i nipoti.

I funerali avranno luogo oggi alle 12,15 partendo dalle sale del Commiato Ade per il cimitero di Vigatto.

I.Sp.