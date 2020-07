Mercato Dilettanti, colpi di Colorno e Felino

MARCO BERNARDINI

La mancata iscrizione della Vigor Carpaneto alla serie D e le incertezze relative al suo futuro potrebbero creare un effetto domino sul mercato dei dilettanti, che stava vivendo una fase di stallo. Dai piacentini approda al Colorno l’esterno sinistro Antonio Piscicelli, classe ‘99, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, che nella passata stagione ha collezionato cinque presenze, tra campionato e Coppa Italia, in D. La società gialloverde ha ceduto in prestito il centrocampista Filippo Amadini e l’attaccante Matteo Carlucci, entrambi classe 2001, al Brescello che sta pescando a mani basse dalla nostra provincia: oltre a Bertoli, Emanuel Martinez (il fratello maggiore Leandro andrà al Vigolo Marchese di Brandolini) e Parmiggiani, alla corte di D’Astoli arrivano, infatti, anche il duo Andrea Decò-Mattia Pellegrini dal Pallavicino, e il parmigiano Mattia Fanti, classe ‘97, nell’ultimo anno a metà tra Piccardo Traversetolo e Fiorano.

In Eccellenza due giovani per il Felino, che prende il centrocampista Mirko Spaccaferro, classe 2002, in prestito dalla Reggio Audace, e la Fidentina, in cui giocherà l’attaccante Tommaso Mastroviti, classe 2003, cresciuto nei vivai di Juventus Club e Carignano. I “cugini” del Salsomaggiore, in attesa di notizie sul ripescaggio, annunciano il talentuoso attaccante, classe ‘98, Andrea Storchi, dal Montecchio. Primo colpo in casa Viarolese che tessera il difensore Andrea Bini, classe 2001, della Bagnolese. Altri tre 2001, il difensore Matteo Aiena, il centrocampista Mattia Barbuti e l’attaccante Luca Corsaletti passano al Basilicastello.

In Prima il Fornovo Medesano chiude in avanti con Manuel Bruschi, classe ‘92, che nello scorso campionato si era diviso tra Pallavicino e Monticelli in Promozione.

Il neonato Real Sala Baganza, che affida la Juniores a Francesco Colacicco, ingaggia il portiere Giacomo Mingardi, classe ‘95, dal Carignano e l’esterno offensivo Antonio Pagano, classe 2001, del Monticelli poi la Valtarese punta tra i pali su Andrea Leri, classe ‘95, ex Atletico Pontremoli e Mulazzo, e in mezzo su Faburama Manneh, classe ‘97, del Valgotra.

In Seconda la Folgore Fornovo piazza sei acquisti, compresi alcuni ritorni: il portiere Francesco Accarini, classe 1997, il difensore Alessio Zanrè, classe ‘97, il terzino Marco Baratta, classe 2000, il centrocampista Luigi Tomasello, classe ‘90, e gli attaccanti Mattia Allodi, classe ‘83, e Matteo Valla, classe ‘91, che si metteranno a disposizione del neo allenatore Gianluca Rivaldi. L’ex tecnico della Folgore, Stefano Brianti, guida la colonia parmigiana allo Sporting Sant’Ilario, che include il portiere Filippo Bertolini, classe ‘89, i difensori Samuele Mercadanti, classe ‘98, Diego Montali, classe ‘99, i centrocampisti Diego Adorni, classe ‘96, Niccolò Gatti, classe ‘99, l’attaccante Antonio Figliolini, classe ‘91, e il collaboratore tecnico e preparatore dei portieri Antonio Stigliano.