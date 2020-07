Bloccate Romania e Bulgaria. E da noi scoppia il caso badanti

ISABELLA SPAGNOLI

Il Covid oggi si accanisce contro chi si occupa di assistenza agli anziani, la categoria più colpita da questo virus. Le badanti, figure sempre più presenti nelle nostre famiglie, che in questa società accelerata ricoprono una funzione ormai insostituibile, sono al centro di una problematica che coinvolge lavoratori e famiglie.

Dopo il peggioramento della situazione Covid nell’Est europeo che aveva portato, a inizio luglio, ad una chiusura delle frontiere di rientro dalla Moldavia e alla quarantena forzata per chi nel frattempo fosse già rientrato nei giorni precedenti, oggi, ad essere colpiti, sono altri due Paesi dai quali provengono molte delle donne che quotidianamente si occupano dei nostri vecchi. E’, infatti, notizia recente che in ottemperanza alla nuova ordinanza a firma del ministro Speranza, tutte le persone in arrivo da Romania e Bulgaria o già presenti in Italia (che abbiano però soggiornato nei suddetti paesi negli ultimi 14 giorni) dovranno obbligatoriamente sottoporsi a quarantena preventiva di due settimane in completo isolamento.

Come spesso accade in questi frangenti la difficoltà sarà la reale applicazione di queste prescrizioni e il pesante impatto che questo avrà sulle famiglie.

Lucia di Centro Privatassistenza spiega: «Questa situazione sta pesando duramente sulle famiglie, sulle stesse badanti e su noi che dobbiamo coordinare il tutto. Tante ragazze che fanno capo alla nostra agenzie hanno rinunciato alle ferie e non hanno raggiunto i loro Paesi d’origine proprio per non rischiare di essere bloccate là o di doversi sottoporre, una volta rientrate a Parma, alla quarantena. Ma alcune sono volute partire e ora non sanno come organizzare il rientro, consapevoli che, una volta giunte in Italia, dovranno sottoporsi ad un auto isolamento a proprie spese. Le famiglie, nel caso che le loro aiutanti rientrino, dovranno pagare una sostituta non solo per un mese come previsto dal contratto bensì per un mese e mezzo, il tempo in più previsto dalla quarantena».

Cesare del Punto famiglia Assistance aggiunge: «Al momento abbiamo poche badanti a disposizione. Le moldave non sono potute rientrare e, ora, con la quarantena imposta dalla Romania e Bulgaria la situazione si aggrava. Molte delle nostre ragazze hanno deciso di fare le ferie ma rimanendo in Italia per non rischiare blocchi, ma altre sono partite perché non vedevano da lungo tempo le famiglie e quando torneranno dovranno affrontare la quarantena. Quello che noi abbiamo fatto durante i mesi del lockdown è sempre stato sottoporre le nostre badanti ai test sierologici per lavorare in completa tranquillità. Speriamo che questa situazione si sblocchi al più presto perché i disagi sono tanti per tutti».

Questa la testimonianza di Giulia Carozzi che ha una mamma anziana, seguita da anni da una badante moldava.

«Olga - racconta - era partita per Chisinau a metà giugno: non vedeva la famiglia da un anno. E’ tornata in Italia i primissimi giorni di luglio quando dovevano ancora chiudere le frontiere ma arrivata all’aeroporto è stata bloccata e le è stato detto che non poteva raggiungere la casa dell’anziana presso la quale lavorava né quella del fidanzato».

Olga, così, ha dovuto affittare un appartamento per 15 giorni, il tempo della quarantena. Nel frattempo le è stato fatto un primo tampone, che fortunatamente risultato negativo.

«La ragazza ha dovuto sobbarcarsi le spese dell’affitto, noi abbiamo dovuto pagare la sostituta 15 giorni in più e poi c’è stato il disagio di nostra madre che era abituata a Olga e ha faticato molto ad adattarsi alla nuova badante, pur essendo una bravissima ragazza filippina. Un bel problema davvero».