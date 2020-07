Kulusevski sempre al top

di Sandro Piovani

SEPE

Gioca molto con i piedi anche perché l'Atalanta fatica e non poco nella fase offensiva, nonostante un pressing molto alto. Lui si districa bene, pur con qualche brivido. Nel finale tiene in partita il Parma sino all'ultimo secondo con due super parate delle sue.

DARMIAN 6

Appoggia molto l'azione del Parma, facilitato davanti da un Kulusevski scatenato. Si inserisce bene e trova gli spazi giusti al momento giusto. Nella ripresa cala fisicamente e non riesce più ad aiutare la fase offensiva.

ALVES 6

I soliti anticipi, qualche puntata in avanti. Guida bene la difesa di fronte ad un'Atalanta che fatica a trovare gli spazi giusti, anche con la palla a terra. Poi è coinvolto nel calo del Parma, anche dal punto fisico.

DERMAKU 6

Tranquillo e mai in affanno, prova a giocare ogni pallone pur con risultati alterni. Quando l'Atalanta mette in campo i piccoli e veloci va un po' in difficoltà. Ha sul piede la palla del pari ma è sfortunato, un avversario respinge sulla linea.

GAGLIOLO 6

Difende e attacca, una certezza nella retroguardia del Parma. Ruvido il giusto e mai timoroso. Peccato per quel piattone a inizio primo tempo: una conclusione a botta sicura che meritava miglior precisione. E si ripete nella ripresa ma la sua conclusione stavolta è sbilenca. Sarà un caso, ma quando esce il Parma becca il secondo gol.

PEZZELLA sv

DAL 33' ST

KUCKA 6

Si fa ammonire a fine primo tempo e il suo campionato finisce qui: diffidato, sarà squalificato. Non è al top fisicamente e si vede ma è l'ultimo ad arrendersi, come sempre. E fa sempre la sua parte.

KURTIC 6

Anche stavolta si adatta a fare il play. Pensa più a coprire che ad offendere, ma così dà sicurezza alla retroguardia. E fa un paio di chiusure importanti. L'Atalanta nella ripresa preme senza pause e va in difficoltà con tutto il Parma.

BARILLA' 6

Tanta concretezza e tanta corsa in un centrocampo che ha chiuso bene sin che ha tenuto. Solito lottatore ma sarebbe ingiusto relegarlo semplicemente in questa categoria. Sin che ne ha è utile alla causa.

IACOPONI sv

DAL 33' ST

CAPRARI 6

Svaria su tutto il fronte d'attacco, vuol dimostrare il suo valore e a volte è sin troppo egoista. Ma giocando dimostra sempre più di aver trovato ritmo e condizione fisica. E spesso riesce a saltare gli avversari. Anche stavolta esce con la maglia più che sudata.

SILIGARDI sv

DAL 34' ST

GERVINHO 6

Un primo tempo alla Gervinho, propositivo e veloce, favorisce spesso gli inserimenti di Kulusevski. E spesso si scambia la posizione con Caprari. Cala alla distanza, ma dopo aver dato tutto. Una volta di più dimostra che può essere importante.

KARAMOH 6

DAL 21' ST Ha qualche spunto interessante ma pecca in concretezza.

IL MIGLIORE

KULUSEVSKI 7

Ancora una volta il migliore. Difficile ormai trovare nuove parole per questo ventenne sempre più decisivo. Nel primo tempo un palo e un gol. Poi cala leggermente ma tiene sempre in apprensione la retroguardia avversaria, gioca con e per la squadra. La rete è un mix di opportunismo e tecnica. Nella ripresa fatica ad uscire alla sua maniera: l'Atalanta praticamente marcava solo lui.

L'ALLENATORE

D'AVERSA 6

La squadra è in difficoltà soprattutto fisiche. Poi mancano un play e un centravanti di ruolo. Passa a 5 in difesa e il Parma becca il secondo gol. In ogni caso, per almeno un'ora, il Parma ha giocato alla pari se non meglio con la più titolata Atalanta. E più che per i meriti della Dea, questa sconfitta è da attribuire ad una difficoltà fisica evidente della squadra.