Pesci, revocato anche l'obbligo di firma

ROBERTO LONGONI

Niente più obbligo di firma, niente più ingressi nella canicola pomeridiana attraverso il portone della Questura. Cade l'ultima misura cautelare per Federico Pesci. Il collegio presieduto dal giudice Paola Artusi ha accolto ieri l'istanza presentata giovedì da Fabio Anselmo e Mario L'Insalata. Gli avvocati, facendo leva su un quadro indiziario ai loro occhi «fragile», hanno chiesto la revoca dell'obbligo per il 48enne imprenditore di presentarsi alla polizia giudiziaria due volte alla settimana. La loro richiesta ha incontrato il parere favorevole del pm Andrea Bianchi e nessuna opposizione dalle parti civili.

In attesa della prosecuzione del processo, Pesci, alla sbarra per le accuse di violenza sessuale di gruppo e lesioni personali, ora è un libero cittadino, senza più i vincoli rappresentati dal doppio passaggio settimanale in borgo della Posta. Può anche espatriare e uscire dai Paesi dell'Unione, dal momento che il passaporto non gli è mai stato ritirato (del resto, nell'ordinanza iniziale, non erano emersi timori relativi a una sua possibile fuga). Da questo punto di vista, se mai dovesse progettare viaggi esotici, è con le barriere della pandemia che dovrà confrontarsi. Come tutti, del resto.

La difesa si dice soddisfatta della decisione dei giudici. «Sono contento - esclama L'Insalata - che il tribunale abbia ritenuto ancora più affievolite le esigenze di misure cautelari dopo tanto tempo passato dall'evento e dopo tanti colpi di scena processuali. L'obbligo di firma non aveva più tanto senso».

C'è solo un limite che Pesci è tenuto a rispettare: deve tenersi alla larga dalla 23enne della quale è accusato di aver abusato, insieme con Wilson Ndu Anyem, tra il 18 e il 19 agosto 2018, in una notte a base di sesso estremo, droga e alcol. Era cominciata con un rapporto a due consensuale, quella notte: come sia proseguita e come si sia conclusa è il tema del processo. «Siamo stati noi a chiedere che l'obbligo di firma fosse sostituito con il divieto di avvicinamento (tra l'altro già deciso dai giudici al momento della revoca dei domiciliari, ndr). A questo punto, è singolare come per lo stesso fatto ci sia un imputato in carcere e uno libero».

Le manette ai polsi di Pesci scattarono a fine agosto 2018. In contemporanea, fu arrestato anche Anyem, il 55enne il pusher nigeriano subentrato in un secondo momento con nuove dosi di cocaina, per poi diventare presunto complice del padrone di casa nella violenza sessuale di gruppo e nelle lesioni personali. Giudicato con rito abbreviato, ai primi del marzo scorso Anyem è stato condannato in appello a 5 anni e otto mesi. Una sentenza che ricalca perfettamente quella emessa in primo grado dal gip di Parma. Pesci, invece, ha scelto il rito ordinario (rischiando quindi una pena di un terzo superiore a quella del presunto complice). Ha trascorso quattro settimane di carcere e ventun mesi di arresti domiciliari. Dal 5 giugno a ieri, infine, è rimasto sottoposto solo all'obbligo di firma.

Il processo a carico del 48enne parmigiano è ancora nella fase istruttoria. Ma ora tutto è fermo, in attesa del 6 novembre, quando Giuseppina Paulillo, responsabile della Rems di Mezzani, depositerà la perizia psichiatrica sulla ragazza della quale è stata incaricata il 24 giugno dal collegio presieduto da Gennaro Mastroberardino.