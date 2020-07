Quella scritta presagio: si presenta con la maglietta «Criminal» e viene condannato

GEORGIA AZZALI

Sfacciataggine o (più semplicemente) superficialità? Nessuno gli ha posto la domanda, ieri pomeriggio, quando ha varcato l'aula di giustizia, ma tutti se lo sono chiesti buttando l'occhio sulla maglietta che indossava: una t-shirt grigia con la scritta a caratteri cubitali «Criminal» sulla schiena. Solo una griffe di moda e forse di dubbio gusto (potrebbe limitarsi ad obiettare qualcuno, non trattandosi di luogo di svago bensì di un tribunale), ma il diretto interessato non era lì di passaggio. Era lui l'imputato, beccato dai carabinieri sei giorni fa con alcuni involucri di shaboo, la potente droga sintetica che può avere effetti stimolanti anche dieci volte superiori a quelli della cocaina. Il giudice, giustamente concentrato sulle carte processuali e sulla discussione di accusa e difesa, forse nemmeno ha notato quella stentorea scritta sulla schiena, ma è arrivato alla stessa conclusione: «criminal», pardon colpevole dei reati di spaccio e porto abusivo di coltello (visto che in auto gli era stata trovata anche una lama a serramanico). E per l'uomo - un 44enne filippino - è scattata la condanna a 2 anni e 1.200 euro di multa con rito abbreviato, il che gli ha consentito di poter beneficiare dello sconto di un terzo. Il pm Lino Vicini aveva chiesto 8 mesi in più. Nessuna attenuante, comunque, nonostante la modica quantità di sostanza (che è stata riconosciuta), ma il passato del filippino non è limpidissimo.

E la settimana scorsa era stato di nuovo sorpreso con quella droga dagli effetti devastanti. I carabinieri l'avevano fermato in via Po mentre era alla guida dell'auto. Con lui anche un connazionale, un altro volto conosciuto alle forze dell'ordine per il «vizietto» dello shaboo. Quella mattina, però, addosso all'amico non era stato trovato nulla, ma era bastato dare un'occhiata nell'abitacolo per trovare quello che i militari forse già sospettavano ci fosse: un involucro termosaldato di shaboo nascosto dentro a una bustina da caffè e riposto nel bracciolo della macchina. Dalla tasca della portiera dalla parte del conducente era anche spuntato il coltello a serramanico lungo una ventina di centimetri. Ma addosso al 44enne erano poi stati trovati altri sette involucri di sostanza (4 grammi e mezzo in totale) e 385 euro in banconote di vario taglio.

Arrestato, il giorno dopo aveva ottenuto i domiciliari. Dove sta tuttora. E dove qualunque maglietta è «lecita».