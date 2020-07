Salso, rubano un'Alfa Stelvio dal concessionario ma i carabinieri la ritrovano

Furto con «spaccata» ai danni della Salsocar, concessionaria d'auto plurimarche in via Parma.

Nottetempo i ladri hanno rubato una vettura, una Alfa Romeo Stelvio. Ma grazie ad una operazione congiunta fra i carabinieri di Salsomaggiore e di Fiorenzuola d'Arda, la vettura è stata ritrovata nel giro di pochi giorni e riconsegnata alla concessionaria. Sono ancora in corso invece le indagini per cercare di risalire agli autori del furto.

Da parte della famiglia Bellini, titolare della Salsocar, un ringraziamento alle forze dell'ordine per la tempestività nel ritrovamento della vettura.

Il furto è avvenuto nei giorni scorsi. I malviventi, dopo aver manomesso il sistema d'allarme hanno sfondato una vetrina della concessionaria, probabilmente con una grossa mazza, ed una volta dentro hanno «puntato» ad una delle vetture più prestigiose esposte, portando via l'Alfa romeo Stelvio, auto dal valore di alcune decine di migliaia di euro. Oltre al furto, sono stati ingenti anche i danni dovuti alla «spaccata» della vetrina della concessionaria. I titolari della Salsocar si sono accorti di quanto era successo alla mattina, al momento dell'apertura della concessionaria. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri di Salso che dopo un sopralluogo hanno avviato le indagini. In collaborazione con i colleghi di Fiorenzuola d'Arda la vettura è stata ritrovata dopo pochi giorni nel piacentino, nei pressi di Alseno. Tuttora sono in corso le indagini per cercare di risalire agli autori.

r.c.