Tassa rifiuti, sconto del 25% per negozi e imprese

GIAN LUCA ZURLINI

Una riduzione di un quarto della tariffa, quindi del 25 per cento, della tassa rifiuti (la cosiddetta Tari) per i negozi e le imprese che sono rimasti chiusi durante il lockdown.

È la decisione contenuta nella delibera che ieri l'assessore Marco Ferretti ha presentato in commissione Bilancio e che verrà discussa venerdì nel secondo dei due consigli comunali in calendario questa settimana dopo quello di oggi pomeriggio.

SGRAVI PER OLTRE UN MILIONE

«Premesso che il servizio di raccolta rifiuti deve chiudere i conti in pareggio - ha detto l'assessore - nel 2019, a fronte di un costo di 38 milioni abbiamo avuto entrate per circa 40 milioni grazie anche ad operazioni contabili. Di fronte a questo abbiamo deciso di destinare agli sgravi per chi non ha potuto lavorare a causa della quarantena un milione e 111mila euro, interamente destinati alle utenze commerciali. Allo stesso tempo rimarrà invariata nel 2020 rispetto al 2019 la cifra pagata dalle cosiddette utenze domestiche, vale a dire le famiglie».

SCELTA CON I CODICI ATECO

Sempre Ferretti ha spiegato che «la scelta di chi avrà diritto agli sgravi avverrà basandoci sui codici Ateco invece che su quelli delle attività, perché sono più dettagliati. A fare testo, nel caso di più codici Ateco, sarà l'ultimo richiesto, e questo per evitare (rispondendo a un'obiezione sollevata dal consigliere di Parma unita Fabrizio Pezzuto) il caso in cui di un'impresa con più codici Ateco richiesti per di cui qualcuno con l'obbligo di chiusura nella quarantena e altri no». Ferretti ha poi spiegato che verranno fatti controlli incrociati assieme ad Iren sia per le utenze per la fornitura di luce e gas che per quanto riguarda i codici Ateco di appartenenza. «Altri comuni hanno scelto modalità diverse, ma questo ci sembrava quello con più facilità di controllo e che non richiede adempimenti per le imprese».

POSSIBILI ALTRI SGRAVI

Detto che il Comune ha deciso che la Tari verrà pagata ancora in due rate, una in scadenza a fine settembre e l'altra a fine novembre, Ferretti non ha escluso la possibilità che possa esserci un incremento degli sgravi. «Se Regione o Governo dovessero mettere fondi a disposizione come è stato annunciato ma non ancora formalizzato, saremo pronti ad intervenire con ulteriori misure che comunque andrebbero ad aggiungersi e non a sostituire il nostro intervento».

LA MOZIONE DEL PD

Il capogruppo del Pd ha poi presentato una mozione, alla quale la Giunta si è detta favorevole e che sarà discussa sempre venerdì in cui «chiediamo che il Comune intervenga anche per ridurre o esentare dalla Tari anche le associazioni di promozione sociale, ai circoli ricreativi e agli enti del terzo settore, magari riconoscendo anche riduzioni dei canoni per le proprietà comunali».

BANDO PER TESORERIA

Ferretti ha anche annunciato che il Comune cercherà con un bando una nuova banca per la propria tesoreria visto che il contratto con Intesa Sanpaolo scade a fine 2020 e non è prorogabile. La novità è che per la prima volta non sarà la banca che curerà la tesoreria a pagare per svolgere il servizio, ma il Comune, che prevede di spendere 30mila euro per un servizio non più ricercato dalle banche.