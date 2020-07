Berceto, nuovo direttivo per la Cri

Mattia Monacchia

BERCETO Rivoluzione nell’organigramma della Croce Rossa di Berceto: i vertici del sodalizio, di concerto con i volontari, hanno deciso, parafrasando la terminologia calcistica, di «svecchiare la rosa» e di affidare i vari settori ai volontari ritenuti più idonei. Un rinnovamento che ha fatto seguito a una riunione con il presidente provinciale Zammarchi tenutasi domenica e resasi necessaria per dare una mano concreta al responsabile Mario Montali, confermato alla guida del gruppo Cri di Berceto.

Suo vice col nuovo assetto è diventato Michele Bandini; per la gestione di turni e servizi le persone incaricate sono Alessio Cerdelli e Chiarina Boucher. Si occupano dell’amministrazione Luigi Russo e Anita Bertolotti; addetta alla sede è Debora Silvestri. Per la formazione la scelta è ricaduta su Luciano Corchia, Barbara Lucchi ed Elisa Cerdelli. Per il materiale sanitario incaricati Luca Cantele e Alessio Cerdelli; la gestione dei mezzi è affidata invece a Mario Montali, Alberto Camisani e Alberto Calzi.

I volontari saranno sotto la direzione di Michele Bandini, il quale si occuperà anche della comunicazione insieme a Mario Montali, Elena Grisenti e Luca Mirco. Lucrezia Farina gestirà l’ufficio soci, mentre le divise saranno cura di Michele Bandini e Debora Silvestri. Infine delle patenti si occuperanno Mario Montali ed Elena Grisenti.

Il nuovo gruppo dirigenziale si è riunito nei giorni scorsi e tra gli argomenti discussi vi sono una maggiore digitalizzazione delle pratiche, la ripresa dei corsi di formazione e l’inaugurazione del nuovo mezzo di soccorso il prossimo 14 agosto, che si svolgerà presumibilmente all’ora dell’aperitivo.