La sindrome della rimonta

CARLO BRUGNOLI

C'è una costante, purtroppo negativa, in questo campionato estivo del Parma ed è quella delle rimonte subite dai crociati dopo essere stati in vantaggio. Disattenzione, rilassamento, calo fisico? Difficile trovare la ragione dei ribaltamenti di risultato dei quali è stata vittima la squadra di D'Aversa ma è certo che per la prossima stagione dovranno essere trovati dei correttivi per evitare di buttare al vento punti dopo ottime prestazioni come quella di martedì con l'Atalanta.

I CINQUE RIBALTONI

Da quando si è ricominciato a giocare il Parma è stato rimontato ben cinque volte su dodici gare. E sempre, tranne che a Verona, contro squadre di caratura superiore. E' innegabile che i ko con Inter e Roma sono stati pesantemente condizionati da episodi sfavorevoli come dice mister D'Aversa con eleganza. Noi preferiamo chiamarli con il loro nome e cioà torti arbitrali belli e buoni (il fallo di Barella su Kulusevski e il mani di Conti in area all'Olimpico). Ma è pur vero che con i nerazzurri si sono incassati due gol in quattro minuti nelle fasi finali della partita e che con la Roma si sono presi due gol evitabilissimi.

ERRORI

E DISATTENZIONI

Ci sono poi le sconfitte con Milan e Atalanta. Al Meazza la rimonta dei rossoneri è iniziata con il gol di Kessie lasciato indisturbato e libero di tirare dal limite dell'area. Da disattenzioni corali della difesa sono poi arrivati gli altri due gol di Romagnoli e Chalanoglu.

Stesso copione al Tardini contro la Dea. Partita dominata per 70 minuti e Sepe disoccupato. Poi arriva quella punizione con la barriera che si apre e la frittata è fatta. Gli avversari riprendono vigore e si portano a casa (immeritatamente) i tre punti.

OCCASIONI FALLITE

E non dimentichiamoci un altro aspetto che fa crescere i rimpianti per una classifica che oggi sarebbe ancora più soddisfacente di quella che già fa comunque sorridere. Le occasioni sprecate dal Parma sia con l'Inter, sia col Milan ma anche con l'Atalanta sono state chiarissime e incredibilmente ghiotte. Ma purtroppo fallite per un niente. Anche in questo caso determinazione e cattiveria devono fare la differenza contro squadre più attrezzate che con opportunità ben meno importanti ti puniscono immediatamente.

LE GIUSTIFICAZIONI

Insomma, si tratta di piccoli incidenti nel percorso di crescita della squadra che ha comunque dimostrato contro la squadra oggi più forte della serie A, grinta e carattere da vendere oltre a una disciplina tattica encomiabile (sempre esclusi i due gol presi). Cali di tensione che forse dipendono da questa fine di campionato massacrante e che stupiscono perchè il Parma pre lockdown non li aveva mai palesati.

P.S.

Un'ultima annotazione sulla plateale protesta di Gervinho al momento della sostituzione. Un comportamento che non ci è piaciuto perchè l'ivoriano è un campione e dovrebbe dimostrarlo anche in queste occasioni.