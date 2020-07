Albareto, web e mente visti dal filosofo Riccardo Manzotti

MONICA ROSSI

ALBARETO Il nemico giurato del lockdown è un filosofo e si chiama Riccardo Manzotti. Virali i suoi post, ben raccontati dal sit-in anti-isolamento organizzato a Lavagna (Genova) e riportato anche dai media nazionali. Manzotti, però, classe 1969, non è ligure. È valtarese.

Cresciuto tra Borgotaro e Albareto, dopo la laurea in ingegneria, il dottorato in robotica e la seconda laurea in filosofia, è diventato ricercatore in psicologia generale, trascorrendo anche un paio di anni al Mit a Boston per lavorare su intelligenza artificiale e mente, ed è professore di filosofia teoretica allo Iulm di Milano, «dove insegno due corsi apparentemente diversi, ma in realtà collegati: Intelligenza artificiale e Mente e media. In pratica, insegno la trama di «Westworld» (serie fantascientifica del 2016, ndr) e «Blade Runner», spiega quando gli chiediamo di raccontarsi.

«Ho avuto la fortuna di fare il liceo scientifico a Borgotaro, in un ambiente ideale, democratico, dove si poteva vivere la scuola come luogo di formazione, soprattutto umana. E credo che sia ancora così. Da questo punto di vista, un’isola felice. Un po’ troppo isola, ma felice».

Eppure, tra le pagine del suo blog, leggiamo: «Nato a Parma». «È stata una casualità, un dettaglio anagrafico, in tempi in cui si partoriva ancora nella valle - spiega - . Le mie radici invece sono sicuramente nella Val Gotra, ad Albareto, una terra meravigliosa dove ogni sasso, ogni pianta, ogni amico, ogni curva della strada, fa parte della mia esistenza. Ma non penso sia significativo chiedere alle persone da dove vengono. Si dovrebbe invece chiedere loro dove vanno». Saggista e autore di dialoghi per il New York Review of Books, dal 2014 è il sostenitore di una nuova e radicale teoria della coscienza, spiegata ne «La mente allargata» (Il Saggiatore).

«Oggi la scienza ha un problema che non riesce a risolvere, ed è l’esperienza cosciente di ciascuno di noi: quella cosa che sparisce con l’anestesia, per capirci. Grazie alle neuroscienze, sappiamo tantissimo sulle condizioni che agiscono sulla coscienza, ma non sappiamo perché un neurone dovrebbe diventare la sensazione del rosso, tanto per dire. La scienza sembra incapace di rispondere e nella sua descrizione del mondo c’è un grande assente: l’esperienza cosciente, cioè noi stessi. Mi sembra un problema piuttosto grosso! Ed è qui che la filosofia può fare la differenza».

Secondo Manzotti, «l’esperimento, da solo, non dice nulla. Come diceva il filosofo Karl Popper, potete fare quante foto volete al sole, ma non vedrete mai la teoria di Copernico. Per quella ci vuole uno scienziato-filosofo. Continuo a cercare prove che rendano la mia teoria più convincente. Nel mio libro affronto tutti i casi disponibili e mi diverto a fare vedere come li abbiamo approcciati nel modo sbagliato, perché supponevamo di essere dentro il corpo. Invece si può raccontare una storia diversa, dove il corpo è il centro del mondo che siamo, ma non è ciò che siamo. In estrema sintesi, la mia teoria ci rimette nel mondo». Chissà però se il mondo è un posto sicuro ora che il Covid ha cambiato le regole? Secondo Manzotti sì, e sabato a Berceto dirà la sua sul «mito del rischio zero».