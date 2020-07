Fidenza, il fotografo Edo chiude: 40 anni di scatti e di emozioni

Come il celebre “venticello” rossiniano, per tutto il centro fidentino, nei giorni scorsi, correva voce dell’imminente chiusura di “Edo”, il noto fotografo di via Micheli, col negozio che si affaccia sulla piazzetta del sambòt. E questa notizia che si diffondeva di bocca in bocca, oltre a trovare conferma, iniziò anche a suscitare una grande tristezza.

Edo Cappelletti, dal 1999, a Fidenza si è creato una clientela davvero affezionata che, oltre al professionista della fotografia, vedeva in lui un amico, sempre disponibile nei consigli e sempre attento a soddisfare le esigenze dei suoi affezionati clienti.

All’Istituto d’Arte Paolo Toschi, di Parma, si è diplomato nel 1977, mentre nel 1979 aveva conseguito la maturità. Edo ha iniziato la sua avventura di fotografo ad Alseno, nel piacentino, per poi approdare a Fidenza nella centralissima e storica via Micheli, proprio dietro l’abside della Cattedrale. Con la voce incrinata dalla commozione, ha sussurrato. «Ho trascorso quaranta dei miei migliori anni scattando emozioni e riprendendo momenti di vita, di gioia che ho sempre cercato trasparissero nella fotografia e restassero impressi non solo nel cuore, ma anche nelle immagini. Ora, per me, è giunto il momento di chiudere questo capitolo del libro della mia vita e, sinceramente, con tristezza mi sento di ringraziare tutti i miei clienti che, nel tempo, sono anche diventati amici e, nel mio negozio, trovavano anche un punto di riferimento per dialogare non solo di fotografia: un salotto sempre aperto a tutti».

In questi ultimi giorni in tanti sono passati a sincerarsi e, ovviamente, a salutare Edo che, come dice «quest’ultima settimana è stata la più bella e la più corta, ma anche la più combattuta e triste nello stesso tempo. Avrei potuto proseguire questo amatissimo lavoro, ma purtroppo non ci sono più i motivi e i presupposti per continuare una professione messa in crisi soprattutto dall’avvento del digitale e anche da altri fattori».

Un abbandono, come una partenza, lasciano sempre trasparire una particolare luce negli occhi e in quelli di Edo è veramente palese e manifesta, ma l’affetto degli amici in primis e dei clienti saranno sempre un ancora a cui legare i ricordi di una vita. Oggi, il negozio di foto, della piazzetta del sambòt, all’ombra dell’abside del duomo, abbassa le saracinesche per sempre.

s.l.