Il racconto della moglie: «Lo avevo sentito al telefono»

«Lo avevo sentito al telefono a metà pomeriggio - racconta la moglie Simona. - Mi aveva detto che stava bene. E che era felice». Ed è normale: chi ama le vette, chi conosce i batticuore che regala la natura sa che non c'è cosa più bella di lasciare andare le gambe, riempirsi gli occhi di bellezza e farsi spingere dalla brezza. Proprio quello che stava facendo Fabrizio Baio nel pomeriggio di mercoledì. Prima che un destino cattivo gli tendesse una trappola su uno di quei sentieri dove amava camminare. «Mi aveva spedito anche una foto - prosegue la moglie, con la voce rotta di chi ancora non può credere che sia vero -. Un gruppetto di altri escursionisti gli avevano chiesto di scattargliene una e poi avevano ricambiato con una foto a lui vicino alla croce del monte Casarola».

Era un piccolo ricordo di felicità. E per amaro paradosso si è trasformato nella pista che hanno seguito i soccorritori per ritrovare Fabrizio. Quando però era troppo tardi. «Lui amava passeggiare, era allenato, preparato, non più tardi di una decina di giorni fa aveva fatto una lunga escursione».

Ma ci sono giorni maledetti in cui basta un passo sbagliato, un accenno di capogiro e l'escursione si trasforma in una tragedia. «Io e mia figlia abbiamo iniziato a preoccuparci quando verso le 19.30 non rispondeva al telefono. Lo aspettavamo per la cena e il cellulare suonava a vuoto. Ed è iniziata a crescere l'ansia, abbiamo mandato un messaggio "Va tutto bene?"». Ma non c'è stata risposta e, poco dopo, Simona ha chiesto aiuto ai carabinieri.

«Vorrei dire grazie agli operatori del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dell'Arma per come si sono dati da fare, per il loro sforzo». Anche se la speranza, presto, si è affievolita ed è arrivata la conferma: lo zaino era a terra, integro. Ma Fabrizio non avrebbe ripreso il suo cammino.

«Cosa sia successo non lo possiamo sapere - è l'ultimo amaro pensiero della moglie che ripensa alla vita trascorsa insieme, a quella che progettavano per il futuro. «Fabrizio stravedeva per nostra figlia, Elisa: era orgoglioso che lei avesse finito gli esami e che si sarebbe laureata a settembre». Sembrava una data vicina, un appuntamento da festeggiare. Ma anche mercoledì pomeriggio, sulle balze del monte Appennino, tutto sembrava bello. Mentre un'ombra improvvisa stava per coprire Fabrizio e la sua passione per il vento.

Stasera alle 20.30 nella chiesa di Corcagnano si terrà il rosario. I funerali sono previsti per domani, sabato, alle 10.15, nella stessa chiesa.

lu.pe.