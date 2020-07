Senza patente e ubriaco tenta di sfuggire ai vigili: maxi-multa

CHIARA DE CARLI

FONTEVIVO Non aveva fatto i conti con la capacità di osservazione e l’attenzione degli agenti della polizia locale di Fontevivo il 47enne «pizzicato» l'altra sera sulla via Emilia mentre si trovava alla guida della sua auto pur essendogli stata revocata la patente per guida in stato d’ebbrezza.

A giocare a suo sfavore era stata proprio la notifica del provvedimento della Prefettura, effettuata solo quattro giorni prima dagli stessi operatori che, quel giorno, si trovavano impegnati in uno degli abituali servizi di controllo del territorio.

È bastato così solo uno sguardo per accorgersi che la persona che stava guidando nella loro direzione non avrebbe dovuto trovarsi al volante. Ed è bastato un attimo per intimargli l’alt. Alla vista delle divise, e sopratutto della paletta, l’uomo ha pensato fosse meglio tirare dritto e proseguire per la sua strada.

Agli agenti non è rimasto dunque che «saltare in macchina» e ingaggiare un inseguimento lungo la strada principale del paese. Probabilmente, vistosi ormai senza possibilità di darsi alla macchia, il trasgressore si è fermato pochi chilometri più avanti. In un ultimo tentativo di farla franca, ha cercato di spiegare le ragioni per cui si trovava alla guida.

Scuse che non hanno però colto nel segno e nelle sue mani è finita una multa da 5.100 euro, oltre al fermo del mezzo su cui viaggiava.

Ma proprio la discussione con gli uomini della polizia locale e l’avvicinarsi a loro per la firma del verbale ha aggravato la sua posizione.

Nonostante le mascherine, infatti, l’odore «inconfondibile» del suo alito non è passato inosservato e il successivo test dell’etilometro ha solo confermato quello che il «naso» degli agenti aveva già fatto intuire. L'etilometro ha registrato un valore di ben tre volte superiore rispetto al limite consentito per mettersi alla guida. E così, alla sanzione precedente si è aggiunta la denuncia prevista dal codice della strada e sull’auto pende ora anche la possibilità di una confisca e non solo il fermo iniziale.