La scomparsa di Emo Pellinghelli

Metteva passione in ogni cosa che faceva, cercando di dare sempre il meglio di sé, Emo Pellinghelli, che si è spento a 81 anni. Così era stato soprattutto nell'ambito lavorativo, alla Zacmi - Zanichelli Meccanica, in via Mantova, dove aveva iniziato a lavorare da ragazzo come operaio e nel tempo, con impegno e dedizione, era risuscito a diventare caporeparto della carpenteria, occupandosi della formazione dei giovani che entravano a lavorare nella ditta.

«La Zanichelli era per lui una seconda casa – spiegano i figli Isabella, Gian Carlo e Lara -. Adorava sia il lavoro, che i colleghi con i quali ogni giorni si rapportava. Una delle soddisfazioni più grandi fu per lui essere nominato Maestro del lavoro. Non avrebbe gradito così tanto nessun altro attestato». Emo, cinque anni fa, perse l'adorata moglie Paola con la quale aveva condiviso anni meravigliosi. «Accusò moltissimo la morte della moglie – continua Lara -. Erano molto uniti e quando si ritrovò solo si sentì smarrito». Anche negli ultimi anni di vita, amava ricordare i viaggi con la moglie, al mare, in montagna, alla scoperta delle bellezze dell'Italia e poi desiderava far conoscere a tutti la sua armonica che lo accompagnava da sempre.

«L'affetto dei quattro nipoti riempiva le sue giornate. Era diventato anche bisnonno di una bellissima bambina e il suo orgoglio era immenso». Circondato dall'amore della sua bella famiglia, spesso accompagnava i nipoti a giocare al parco: farli giocare era il passatempo preferito. Ha chiuso gli occhi per sempre nella fede che non l'ha mai abbandonato. «Papà era molto attivo nella parrocchia delle Sacre Stimmate, faceva volontariato in quel luogo che amava tanto. Aiutava chiunque avesse bisogno di lui. Era buono, generoso: rimarrà nel cuore di tanti». I.Sp.