Ragazzino investito da una moto

GIORGIO CAMISA

ALBARETO - Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale Albareto-Montegroppo.

In prossimità del bivio per il lido di Boschetto un dodicenne inglese, ma discendente di una famiglia di origini albaretesi, per cause in via di accertamento da parte del nucleo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Borgotaro, è stato investito da una motocicletta in sella alla quale si trovava un uomo residente nel Piacentino, che procedeva verso Boschetto.

Il ragazzino è finito rovinosamente a terra e inizialmente si è temuto il peggio. Subito è stato chiesto l'intervento del 118 e sul posto sono arrivate l'autoambulanza e l'automedica dell'Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto. È stata allertata anche l'eliambulanza, ma poi l'intervento è stato annullato. Dopo le prime cure effettuate sul posto, il medico ha infatti disposto il trasferimento in ambulanza del dodicenne al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma, dove ora è ricoverato.

Nell'incidente il giovane, che sta trascorrendo un periodo di vacanza ad Albareto, a casa dei nonni, avrebbe riportato la frattura della caviglia destra, traumi agli arti inferiori ed escoriazioni in tutto il corpo.

Le sue condizioni non sono tuttavia state giudicate preoccupanti, anche se ne è stato disposto il ricovero per ulteriori controlli mirati.

L'incidente è avvenuto quando erano da poco passate le 15: il ragazzo era uscito dalla casa dei nonni per andare in una delle spiaggette naturali sul greto del torrente Gotra ed incontrarsi con gli amici quando è stato investito.

Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti anche gli uomini del 112, diretti dal luogotenente Luciano Battoglia.