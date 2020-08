In Pilotta musica, ubriachi e nessun distanziamento

LUCA PELAGATTI

I divieti, dice qualcuno, servono solo per essere violati. Basta passare una serata all’ombra della Pilotta per capire che è proprio così. E non stiamo parlando solo di prescrizioni recenti, fastidioso cascame dell'era Covid. No, qui regna un vero e proprio «tana libera tutti». E se a qualcuno, ancora, non è venuto in mente di piazzare una griglia ed organizzare un festoso barbecue, abbiate pazienza. È solo questione di tempo.

Sì, perché secondo gli arcigni cartelli che presidiano il prato rifatto da poco, cuore della città, qui non ci si potrebbe spaparanzare sull’erba, non si potrebbero bere alcolici e, ovviamente, consumare droghe e fare a cazzotti. Sabato sera, intorno alle 22, il prato era più affollato della spiaggia di Riccione, la birra scorreva a fiumi e quell’erbaceo sentore che aleggiava ovunque usciva da sigarette non a base di rosmarino. Non solo: del distanziamento tanto sbandierato nessuna traccia e frotte di ragazzi, più o meno giovani, sciamavano abbracciati e vocianti da un angolo all’altro del prato. Un paio, per rendere il tutto più vivace, si stavano anche prendendo a cinghiate urlandosi «ti ammazzo».

«Ma sono ragazzi, lasciamoli vivere», si potrebbe obiettare. E sarebbe anche giusto. Ma quello che colpisce è che in altre zone della città, dove la movida è di casa, e non da ieri, le regole sembrano fatte rispettare molto meglio. Non a caso nei dehors di bar e locali di via Farini e nelle strade vicine non si registrava il tutto esaurito, mentre molti ritrovi, già intorno alle 22, iniziavano ad abbassare la saracinesca. In Pilotta no, sotto i voltoni e nel prato la folla sembrava aumentare di continuo. Come se quel pratone, dove non ci sono tavolini distanziati e occhiuti gestori di locale a controllare, fosse diventata la calamita della notte. Ed è logico che sia così: i gradini della piazza, le sponde della fontana e del monumento a Verdi sono più comodi di molte sedie e gli alcolici - in teoria proibiti - sono ovunque. A prezzi da discount.

«Tre birre da 66 cl a 5 euro». propone il cartello sulla vetrina di un nuovo locale che, curiosamente, vende appunto solo alcol e patatine da mattina fino a sera. Sembra il menu ideale per un aperitivo senza fine. Ma non solo qui: le spine delle bionde in tutta la zona lavorano senza sosta e basta guardarsi intorno per capire che non di solo malto vive l’uomo. Qualcuno infatti preferisce il prosecco o addirittura la vodka e c’è anche una signora in compagnia delle amiche che s’è portata il frigobar. Per un picnic in centro.

«Fa caldo, viene sete», è la replica possibile. Sacrosanto. Ma dopo l'ennesima pinta e ancora un gintonic, gli animi si scaldano più della notte estiva. E non a caso di recente le forze dell'ordine sono dovute intervenire per zuffe, rapine e parapiglia assortiti. Anche se la maggior parte delle liti che si accendono ogni fine settimana, e sono parecchie, non richiedono l'uso dei lampeggianti.

Le forze dell'ordine, sia chiaro, fanno quello che possono: transitano, controllano che il limite non sia superato e che nessuno si faccia male. Ma da parte di parecchi ora si chiede un presidio fisso, una presenza che controlli la piazza fin dal primo pomeriggio, svolgendo una funzione di deterrente. Che, è logico, nel caso di spazi così grandi e aperti e con centinaia di persone presenti, la sola risposta è preventiva. Evitando che la situazione diventi esplosiva. Poco prima della mezzanotte, lampi sempre più vicini hanno in parte svuotato il pratone. Gruppi di giovani hanno iniziato a sciamare, ma in angoli diversi musiche di ogni genere sparate dagli stereo hanno continuato ancora a segnare le zone dei vari gruppi, tra danze caraibiche, rap, nenie nordafricane e trap di casa nostra. Solo quando il tuono ha coperto i decibel in stereo la piazza si è svuotata. Sono rimasti mucchi di bicchieri di carta, bottiglie di vetro e cartoni di pizza. Sono rimasti i cartelli a dire cosa è proibito. Ma quelli ci saranno ancora nelle prossime sere. Sempre più rigorosi e sempre meno rispettati.