Società sportive, i tanti problemi del dopo-Covid

SIMONE DEL LATTE

Sarà un agosto diverso dal solito per le società sportive di Parma. Più difficile? Non necessariamente, ma di certo differente rispetto al passato.

Tutte hanno infatti riassaporato una boccata di sport con la conclusione della quarantena. A partire dalla fine di maggio, molte hanno infatti ripreso l’attività con i propri tesserati, nonostante il ritorno in campo abbia dovuto seguire le linee guida dei protocolli sanitari anti-Covid. Allenamenti inizialmente individuali, sanificazione degli accessori utilizzati, niente doccia né possibilità di contatto tra gli atleti, sottoscrizione di un’autodichiarazione di assenza di sintomi. Ecco solo alcune delle indicazioni richieste e messe nero su bianco in collaborazione con le federazioni delle rispettive discipline.

E se è vero che nell’ultimo mese si è potuto assistere ad un graduale ritorno alla pratica sportiva più «tradizionale», resta comunque forte l’incertezza sul futuro. Quando e come ripartirà la prossima stagione agonistica?Fatta eccezione per le squadre di alto livello come il Parma calcio o le Zebre Rugby, il problema riguarda soprattutto lo sport di base e le leghe inferiori. È il caso dei pallavolisti dell’Energy Volley che, in attesa della ripresa dell’attività prevista per fine agosto, si sono «adattati» al beach volley, allenandosi alla «Beach Arena» di Moletolo. Rimane comunque confermata l’ottava edizione del centro estivo «Città della pallavolo», il camp gratuito rivolto ai bambini dai 7 ai 13 anni in programma ai primi di settembre in Cittadella.Chi invece ha dovuto rinunciare a malincuore ad ogni attività estiva con i più piccoli è la Magik Basket. Nulla da fare per il grande camp di Bedonia: se ne riparlerà per il 2021. Intanto però proseguono gli allenamenti al PalaMagik. In questo caso il ritorno sul parquet è avvenuto addirittura a fine maggio e ha coinvolto quasi tutti gli oltre 400 tesserati, dall’U13 alla prima squadra. Dopo un breve stop nella prima metà di agosto, i cestisti biancoazzurri si ritroveranno sul finire del mese. Non smettono di programmare il futuro neanche i Panthers e i rugbisti dell’Amatori Parma Rugby e della Rugby Parma. E mentre i primi guardano con relativa tranquillità al lontano inizio della stagione 2021, i giocatori delle due società della palla ovale sono tornati in campo già da qualche settimana, benché ancora senza possibilità di placcarsi. Nel segno della responsabilità e del rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria, sono uscite dal lockdown anche le varie sezioni del Cus Parma. Dopo il golf e il tennis è stata la volta dell’atletica e degli sport di squadra, come il calcio, la pallavolo e il basket. Stessa situazione, infine, per la Polisportiva Coop. In questo caso alcune discipline come il canottaggio, la ginnastica artistica, il karate, la pesca e l’atletica hanno avuto il via libera già da giugno, altre come il calcio e il nuoto si sono dovute fermare. Per lo meno temporaneamente, in attesa di poter ripartire con ancor più orgoglio ed entusiasmo ai primi di settembre.