Tassa rifiuti, sconti a famiglie con figli piccoli

MASSIMO MORELLI

FELINO Con il voto favorevole della maggioranza e di Luigi Fereoli, capogruppo di «Vivere il cambiamento», è stato approvato in consiglio comunale il regolamento della tariffa rifiuti.

Angelo Lusuardi di «Cambiamo Felino» ha espresso voto contrario. «Non ci sono cambiamenti sostanziali in questo regolamento nato da un protocollo d’intesa al fine di adeguarsi alla normativa in vigore» ha detto l’assessore all’ambiente Vincenzo Caccia «il regolamento sarà in vigore per l’anno in corso». Alcuni chiarimenti sono stati esposti da Sara Pucciarelli, che ha invitato a segnalare ad Atersir, l’agenzia che regola i servizi pubblici locali a livello ambientale, eventuali comportamenti non idonei che dovessero verificarsi nell’isola ecologica: sarà l’ente ad effettuare poi le verifiche del caso. Infatti Angelo Lusuardi ha segnalato episodi che hanno indispettito alcuni cittadini di Felino. Anche Guido Campanini, capogruppo di «Insieme per Felino», ha chiesto una maggiore sensibilità da parte degli operatori dell’isola ecologica verso i cittadini felinesi. Campanini si è detto soddisfatto per alcune modifiche apportate, «come quella che prevede riduzioni per famiglie con bambini di età inferiore ai 36 mesi». Anche la variazione di bilancio è passata con il voto favorevole della maggioranza, mentre Fereoli si è astenuto e Lusuardi ha votato contro. Non si è trattato di una variazione con importi rilevanti, ma la discussione non è mancata. Dopo l’esposizione di Claudio Valla, assessore al bilancio, sono seguiti gli interventi di Lusuardi e Fereoli, per avere spiegazioni sull’utilizzo delle somme in avanzo, e del sindaco Elisa Leoni e del vice sindaco Simona Damenti, per fornire le spiegazioni richieste. Una delle voci più discusse ha riguardato la somma di 40mila euro destinata alla scuola. «È un importo che ci è stato assegnato dal ministero in base al numero degli studenti» ha spiegato la Leoni «ora abbiamo tempo sino a fine anno per spendere quella cifra che intendiamo utilizzare per abbattere muri al fine di creare maggiori spazi per i nostri ragazzi». «Sono soldi che serviranno alla scuola per partire con il piede giusto dopo questo periodo» ha aggiunto la Damenti. Nell’ultimo punto si è parlato di Imu ed il primo cittadino ha detto che «non ci sono modifiche sostanziali, l’unica novità è l’eliminazione della Tasi». C’è stata discussione sulle aliquote, con cui il Comune è andato incontro a chi è stato colpito dal Covid. Critiche sono venute sia da Fereoli («anche se apprezzo lo sforzo fatto») e da Lusuardi («il nostro comune ha imposto aliquote alte, forse si poteva fare qualcosa di più abbassandole per alcune categorie»). La delibera è passata con il sì della maggioranza, l'astensione di Fereoli e il no di Lusuardi.