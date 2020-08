I presidi: «Più bus per portare i ragazzi a scuola». La Tep: «Aspettiamo i fondi»

MARA VAROLI

Sulla prima campanella di settembre le preoccupazioni non mancano. Dal problema degli spazi, a quello dell'ingresso e dell'uscita. Ma c'è un'altra questione che sta a cuore alle famiglie degli studenti e ai presidi, così come segnalata più volte. E' quella dei trasporti, in particolare per gli alunni delle superiori che vivono in provincia ma anche per i bambini degli istituti comprensivi che devono usare l'Happy Bus: con le regole sul distanziamento, come faranno i ragazzi ad arrivare a scuola in orario? E come faranno a ritornare a casa? Ci vorranno degli autobus o delle corse in più?

L'azienda Tep è al lavoro, insieme alle scuole, a Comune e a Provincia per organizzare il trasporto. E in queste settimane sono state fatte più conferenze di servizio. «Per il trasporto extraurbano, la Provincia - spiega Roberto Prada, presidente di Tep - ha organizzato una serie di incontri per coordinare le varie attività. Da quello che è risultato, circa l'80 per cento delle scuole del territorio non dovrebbe avere problemi di spazi e quindi il numero dei ragazzi che noi trasporteremo è praticamente uguale a quello dell'anno scorso. Un 20 per cento, invece, potrebbe avere problemi di spazi e la strada più plausibile che andremmo a percorrere è quella di considerare che un piccolo quantitativo di studenti non andrà a scuola un giorno alla settimana. E quindi, per quel 20 per centro avremo da trasportare un numero di ragazzi inferiore. Questo è lo scenario più probabile».

Ma le corse aumenteranno?

«Gli orari di accesso saranno più o meno gli stessi - continua il presidente -. E questo è importante soprattutto per ragazzi di paesi della montagna, perché se avessero orari diversificati sarebbe stato un problema. Stiamo ragionando in termini di quantità di ragazzi e quante corse potrebbero essere aggiunte. E su questo tema stiamo aspettando delle conferme, in quanto si pone un problema economico, perché non dimentichiamo che abbiamo già avuto una grossa perdita durante il lockdown. La copertura economica per avere più mezzi dovrebbe arrivare da fondi nazionali. Anche la Regione sta poi prevedendo dei contributi per i trasporti pubblici. L'arrivo di nuovi finanziamenti ci dà la garanzia che si potranno aumentare i servizi. Ma c'è un secondo aspetto: quanti autobus in più? Certamente non potranno essere un numero esagerato, anche perché poi mancherebbero gli autisti».

Ma quanti studenti potrà portare un autobus, rispettando le regole del distanziamento sociale o fisico?

«Un'attività su cui si sta lavorando è quella di valutare l'innalzamento della portata dei mezzi. Attualmente i mezzi non devono superare il 60 per cento della loro capacità e questo sempre per quanto riguarda il trasporto nella sua parte extraurbana. Con il 60 per cento con la riapertura delle scuole ci potrebbero essere dei problemi. Ma per quella data, la portata dovrebbe essere innalzata a circa l'80 per cento, per cui un autobus da 12 metri che tradizionalmente porta 90 persone, ne potrebbe trasportare a settembre almeno 72. Il problema in città è minore che in provincia, in quanto le linee urbane sono più frequenti».

Anche l'Happy Bus sarà garantito?

«Per l'Happy Bus abbiamo normalmente 1.700 richieste e di queste ne riusciamo a soddisfare 1.400- 1.500, proprio perché si tratta di un servizio molto costoso. Sono entrate due normative: la prima è il dpcm dell'11 giugno: se le persone sono allineate in verticale, quindi una dietro l'altra senza guardarsi in viso, si può derogare il distanziamento di un metro e quindi si potrebbero occupare tutti i posti in fila. La seconda è l'ordinanza regionale del 25 giugno, con la quale è stato introdotto il concetto che si possono occupare tutti i posti a sedere solo a determinate condizioni: a patto che tutti abbiano la mascherina e che tutti guardino nella stessa direzione. L'altra condizione riguarda il ricambio dell'aria, che deve essere garantito con l'apertura delle porte e dei finestrini. Potendo riempire tutti i sedili dell'Happy Bus saremo così in grado di accogliere tutti i bambini che portavamo prima. Anche se, come sempre è accaduto, non riusciremo a soddisfare tutte le richieste. Sia a livello nazionale che regionale - conclude il presidente Roberto Prada - ci sono comitati che stanno lavorando su queste regole e su questi indirizzi ed entro fine agosto la situazione dovrebbe essere chiarita. Per ora è tutto in divenire, le premesse però rassicurano sul fatto che non dovremo avere grossi problemi».