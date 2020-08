Addio a Giuseppe Manfredi, un «faro» del settore lattiero caseario

PAOLO PANNI

BUSSETO Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia; una «miniera» di esperienza e di saperi nel settore lattiero caseario, con il cuore sempre rivolto alla sua Bassa, alla quale era legatissimo. Così, in poche righe, si potrebbe tratteggiare la grande figura di Giuseppe Manfredi, mancato in questi giorni all’età di 86 anni.

Nato a Zibello il 10 gennaio 1934 ha trascorso la gioventù a Pieveottoville, dove viveva tra le mura dello storico podere «La Bora», tuttora di proprietà della famiglia Manfredi. Figlio di Aurelio, indimenticato sindaco di Zibello, era molto conosciuto e stimato ben oltre i confini del Parmense.

Laureato in agraria all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (dove è stato anche docente), ha lavorato per trent’anni alla Galbani dirigendo gli stabilimenti di Melzo, Chilivani e Giussago; per un altro decennio è stato inoltre responsabile del settore lattiero caseario della Parmalat. Per quest’ultima è anche stato a Santo Domingo (chiamato dal Ministero del’agricoltura della Repubblica Dominicana) a seguire le varie fasi legate alla produzione, alla lavorazione, all’igienizzazione, alla refrigerazione e al confezionamento dei vari prodotti realizzati.

Autore di numerose pubblicazioni legate al settore lattiero caseario, durante il periodo in cui ha vissuto in provincia di Pavia dirigendo lo stabilimento di Giussago, ha anche curato la nuova struttura di allevamento per suini e, all’interno dell’Unione Industriali di Pavia, per molti anni ha rappresentato il settore lattiero caseario. Negli anni Ottanta è stato presidente del Lions club Pavia e, nel 2001-2002, presidente anche del Lions club Parma Host. Da tempo socio Ucid, era anche membro dell’Accademia Italiana della cucina. Da tempo residente a Busseto, appassionato e cultore verdiano (con la moglie frequentava regolarmente i principali appuntamenti culturali della città di Verdi) si è sempre distinto non solo per le grandi e indiscusse capacità professionali ma anche per quelle chiare doti umane fatte di generosità, sensibilità, fine intelligenza, simpatia e grande onestà. Valori che gli hanno sempre fatto meritare la stima, l’affetto e la fiducia di tutti. Legatissimo alla «sua» terra natale di Pieveottoville, vi tornava regolarmente sia per prendersi cura della sua proprietà che per incontrare gli amici di sempre. Un legame, quello col borgo rivierasco, mai venuto meno. Proprio a Pieveottoville, ieri, Manfredi ha ricevuto l’ultimo saluto durante la cerimonia esequiale che si è tenuta nella chiesa collegiata di san Giovanni Battista.

Manfredi ha lasciato la moglie Carla Sereno Bergamaschi, il figlio Remo con Orlando Maria e Olimpia Maria e la sorella Luigina.