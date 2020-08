Attimi di tensione e in banca arriva la polizia

Dà in escandescenza in banca e arrivano le forze dell'ordine. Quella di ieri è stata una mattinata di grande tensione alla Banca popolare di Lodi di via Garibaldi 73 dove un 68enne cliente dell'istituto di credito ha avuto una concitata discussione con alcuni dipendenti della banca. L'uomo, una volta fuori dagli uffici, ha continuato a urlare e inveire, togliendosi anche la camicia e minacciando di «incatenarsi» all'ingresso della banca, attirando l'attenzione di negozianti e passanti. Sul posto sono arrivate le Volanti della polizia di Stato e la polizia locale che hanno provveduto a calmare l'uomo.

r.c.