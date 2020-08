Dopo 10 anni, torna ad alzarsi la saracinesca di un negozio

SOLIGNANO Dopo oltre dieci anni, si sono riaperte da alcune settimane le saracinesche di un nuovo negozio, nella frazione di Rubbiano. Nei locali spaziosi e luminosi che in passato avevano ospitato un negozio di generi alimentari, ha trovato posto da alcune settimane un’attività artigiana di tutt'altro tipo, la sartoria Gromiglio.

Una decisione coraggiosa, di questi tempi, scegliere di aprire in una via residenziale, tranquilla, dove occorre venire appositamente, ma dove anche le signore residenti nel paese possono passare per fare due chiacchiere, curiosare o decidere di farsi confezionare un capo per l’estate. O una mascherina, tra le ultime creazioni di Elisabetta Casamatti, la sarta.

Il coraggio o meglio l’intraprendenza alla Betty non mancano. Lei ha infatti trasformato quello che era il suo hobby in un lavoro. Nata a Vigatto, Elisabetta vive a Rubbiano e ha lavorato per diversi anni come corriere. Dopo tante ore passate alla guida del furgone in giro per consegne, tornata a casa, la sera, si metteva a disegnare modelli o a cucire, da autodidatta. La sua passione. Le sue creazioni finivano poi in mostra nei mercatini dell’artigianato, organizzati in occasione di feste e fiere in diversi paesi, un’attività del tempo libero che ha chiamato «Gromiglio», come a dire, molto più di un groviglio di fili, tessuti e colori.

Lo stesso nome che ha dato allo spazio artigianale aperto prima a Ramiola e ora nella frazione di Solignano. Un laboratorio di una volta per riparazioni, piccola merceria, sartoria su misura e le sue creazioni, tra tessuti colorati. Elisabetta espone anche le sue creazioni.

«Era il mio sogno nel cassetto - racconta - ma non avrei mai avuto il coraggio, se non fosse stato per il mio compagno, Gustavo. E’ lui che mi ha spronato, mi ha aiutato in ogni modo e mi ha dato la forza per realizzare questo progetto. Quando entro in negozio, non mi sento di andare al lavoro ma di fare quello che amo, come a casa mia. Vorrei che questo spazio fosse vissuto dalla persone come un luogo d’incontro, dove stare bene, come è per me».

Do.C