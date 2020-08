Fra Simonelli è il nuovo padre guardiano

LUCA MOLINARI

Valzer di nomine tra i frati minori dell’Annunziata. Dopo sette anni lasciano il convento dell’Oltretorrente il padre guardiano, Fra Andrea Nico Grossi (responsabile della mensa di Padre Lino) e Fra Giovanni Mascarucci, impegnato nel servizio in carcere come cappellano.

Al loro posto, arriverà un solo frate, il 66enne Roberto Simonelli, nuovo padre guardiano dell’Annunziata, finora impegnato come responsabile dell’infermeria nel convento di Sabbioncello di Merate (Lecco).

Padre Andrea Grossi è stato infatti destinato alla fraternità francescana di Saluzzo, in Piemonte, mentre padre Giovanni Mascarucci sarà trasferito al convento di San Francesco della Vigna a Venezia. Gli spostamenti avverranno entro la prima metà di settembre. Padre Grossi ha annunciato il proprio avvicendamento con un post pubblicato sulla pagina Facebook della mensa di Padre Lino, che attualmente gestisce con l’aiuto di tanti volontari.

«Ora è ufficiale - si legge - i superiori mi hanno destinato alla fraternità francescana di Saluzzo, in Piemonte, per cui la nostra mensa sarà affidata a un altro frate. Benediciamo il Signore per questi preziosi anni vissuti a servizio di questa città».

In questi sette anni sono davvero numerosi i servizi e le attività portati avanti da questi due religiosi. Indimenticabile la visita (a sorpresa) del cardinale Konrad Krajewski, l’elemosiniere di Papa Francesco, avvenuta i primi giorni di febbraio di quest’anno. Clergymen e giacca blu, padre Konrad era arrivato a Parma solo, a bordo della sua auto carica di vestiti, cibo e prodotti per l’igiene per i poveri della mensa di Padre Lino. «Non dimenticheremo mai questa visita inaspettata e quanto mai gradita - aveva dichiarato per l’occasione padre Grossi -. L’elemosiniere prima di arrivare ci ha contattato chiedendo ospitalità per una notte, dicendo che doveva recarsi nella nostra città per ringraziare un’azienda benefattrice che fornisce shampoo per i poveri del Papa». Padre Krajewski durante la sua breve visita aveva cenato assieme ai frati in convento per poi compiere un breve tour della città, accompagnato dal padre guardiano. Davvero numerose anche le iniziative portate avanti tra le mura del carcere da padre Mascarucci. Tra queste il progetto «Il pane di Padre Lino». I detenuti del carcere di via Burla sono impegnati a preparare il pane per la mensa di Padre Lino, le ostie utilizzate nelle celebrazioni dai frati dell’Annunziata e in Cattedrale dal vescovo Enrico Solmi, oltre a pane, pizza e focaccia anche per la mensa della Caritas di via Turchi e per le suore del Buon Pastore (Ancelle dell’Immacolata) di via Sidoli.