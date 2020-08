Kulusevski: «Grazie Parma»

CARLO BRUGNOLI

La favola parmigiana di Dejan Kulusevski inizia il 14 giugno 2019. Al Tardini è in programma la finale del campionato Primavera che mette di fronte l'Atalanta (che poi vincerà per 1-0) e l'Inter.

Ad assistere alla partita ci sono anche Roberto D'Aversa. che ha appena portato il Parma alla salvezza, e il ds Faggiano. Tutti e due notano quel giovane dalle movenze eleganti e dallo strapotere fisico unito a capacità tecniche di prim'ordine. Ne parlano e due mesi dopo quel ragazzo arrivato dalla Svezia con nel dna l'estro balcanico ereditato dai genitori di origini macedoni, è in ritiro a Prato allo Stelvio con la prima squadra.

Quella sera afosa di giugno i destini del futuro fenomeno si sono incrociati con la città che lo ha adottato e a volte coccolato per ripagarlo delle magie che in campo ha saputo regalare.

Quasi un anno dopo Dejan deve ancora fare le valigie. Eh sì, perchè nel frattempo, in questi undici mesi per lui incredibili e scintillanti, il ragazzo è stato venduto alla Juve per 44 milioni di euro. Troppi? Non crediamo. Anzi, oggi Kulusevski potrebbe valere qualcosina in più.

Domenica ha giocato a Lecce la sua ultima partita con la maglia crociata, una maglia che porterà sempre nel cuore anche quando diventerà un top player a livello europeo. Perchè, statene certi, lo diventerà.

La tua è stata una crescita esponenziale, dalla Primavera dell'Atalanta al posto fisso da titolare nel Parma e alla conseguente etichetta di vera e grande rivelazione del campionato. Te l'aspettavi?

«Non lo so. Io sono venuto qui per migliorare, per giocare con continuità e per aiutare questo splendido club. Certo, i compagni che mi hanno sempre aiutato, il mister che mi ha sempre fatto giocare anche quando magari sbagliavo qualcosa e tutto l'ambiente mi hanno facilitato il compito».

Dieci gol e otto assist sono un'enormità per un centrocampista seppur offensivo come te. Ti senti il prototipo del giocatore moderno e totale che trascende anche dal ruolo che ricopre?

«Penso di dover avere tutte le caratteristiche di un giocatore completo perchè così metto più facilmente in difficoltà gli avversari che mi devono marcare. Per questo voglio migliorare con la palla e senza palla e cioè negli inserimenti in profondità. Ma anche giocare a due tocchi o dribblare se necessario. Devo avere tutte questi elementi per diventare un giocatore ad alti livelli».

Quando l'anno scorso ti hanno proposto il Parma, hai avuto qualche dubbio o hai accettato senza quasi pensarci?

«Non sapevo tantissimo di questo club ma conoscevo qualcuno che ha giocato nelle giovanili crociate che mi ha parlato molto bene della città e della società. Mi sono confrontato con la mia famiglia e con il mio procuratore e poi ho accettato. Pensandoci adesso ho fatto la scelta migliore».

Nella recente sfida con l'Atalanta non hai festeggiato dopo il gol. Perchè, a tuo avviso, non hanno puntato forte su di te? Troppa concorrenza o errore di valutazione?

«A Bergamo ho fatto cinque anni davvero fantastici nelle giovanili, Poi ho iniziato ad allenarmi con la prima squadra ma praticamente non ho mai giocato. Evidentemente qualcosa non ha funzionato ma va anche considerato che avevo 18 anni e davanti a me c'era gente come il Papu o Ilicic. Ma alla fine è andata bene a tutti e due: alla società che ha fatto una grande plusvalenza e a me che ho potuto cresce e maturare».

Che cosa ti piace di Parma?

«Me ne sono innamorato subito, un vero colpo di fulmine. Di questa città mi piace tutto, la tranquillità e il fatto che sia a dimensione d'uomo. Poi mi piace molto quando i tifosi mi fermano per strada e mi metto a parlare con loro del Parma e delle mie prestazioni. E' davvero una splendida città».

Mister D'Aversa ti ha buttato subito nella mischia già nella prima partita contro quella che sarebbe diventata la tua futura squadra. Che rapporto hai costruito con lui in questo anno?

«Ci confrontiamo molto spesso anche fuori dal campo quando gli chiedo consigli non solo su come devo giocare ma anche sulle decisioni che devo prendere per il mio futuro. Lo considero un allenatore preparatissimo e molto bravo ma anche un fratello maggiore, Scherziamo anche tanto ma in allenamento e in partita è molto esigente ed è giusto così».

E nello spogliatoio con chi hai legato di più?

«Questo è davvero un gruppo eccezionale. Tutti siamo molto uniti ma se devo fare dei nomi penso a Hernani e Bruno Alves che mi ha fatto crescere moltissimo con i suoi consigli. E poi Brugman, Gagliolo e Grassi. Senza dimenticare Edo Corvi (portiere della Primavera. ndr) che è davvero un ragazzo eccezionale. Gli auguro tutte le fortune del mondo dentro e fuori dal campo».

Alla ripresa dopo il lockdown ti sei presentato in grandissima forma, sia mentale che fisica. E' la conseguenza di una preparazione particolare anche durante quei lunghi mesi di isolamento?

«Dopo la partita con la Spal e il blocco del campionato, mi sono detto che se fossimo ripartiti sarei tornato più forte di prima. Ho lavorato intensamente per raggiungere l'obiettivo cambiando gli esercizi dopo gli infortuni che ho avuto e modificando anche la mia alimentazione».

Ti piace molto il basket. Se non avessi scelto il calcio sarebbe stata questa la seconda opzione?

«Dico sempre che nella prossima vita voglio diventare un giocatore di basket e giocare in Nba. Ho un campetto nella casa in Macedonia e mi alleno sempre perchè voglio migliorare anche in quello sport».

In che ruolo ti vedresti in un ipotetico quintetto?

«Play maker perchè ha sempre la palla (ride, ndr)».

E invece nella Juve in che ruolo di vedresti?

«Il ruolo lo deciderà l'allenatore ma sicuramente preferisco giocare come mezzala o trequartista. A Parma mi sono adattato a giocare esterno d'attacco perchè era meglio per la squadra ma in un contesto come quello della Juve penso di poter ricoprire gli altri due ruoli».

Pensi che la prossima stagione, che sarà quella della conferma, sia più complicata di quella, eccezionale, che ti sei messo alle spalle?

«Sarà un po' diversa. Mi trasferisco in un'altra città e in un nuovo club nel quale mi dovrò ambientare. Ma quest'anno a Parma ho imparato molte cose che mi saranno utili anche una volta arrivato alla Juve. Mi sento pronto e non vedo l'ora di cominciare».

I tifosi del Parma ti vogliono così tanto bene che ti hanno perdonato il fatto che andrai a indossare una maglia che da queste parti non è proprio amata. Che messaggio vuoi fargli arrivare?

«E' stato un onore giocare per questi tifosi che sono così appassionati ma senza mettere troppa pressione sui giocatori. Ne ho conosciuti tanti e mi porterò dentro per sempre le loro parole di gratitudine nei miei confronti. L'unico rimpianto è che non ho potuto salutarli come meritavano nella mia ultima partita al Tardini. Purtroppo a volte le cose non vanno come te le immagini ma li ricorderò sempre».

C'è un calciatore italiano o straniero al quale ti ispiri?

«Hazard innanzitutto anche se quest'anno al Real Madrid non ha brillato. Ma è un giocatore eccezionale che ho studiato attentamente e dal quale attingo anche qualcosa per quanto riguarda i movimenti in campo. E poi De Bruyne che è davvero una forza della natura unita a una tecnica eccezionale e Dybala che mi piace davvero moltissimo e che fra poco vedrò da vicino sperando di imparare molto da lui».

Oggi i calciatori cambiano squadra con estrema facilità e spesso non hanno neanche il tempo di affezionarsi a un club o a una città. Tu con Parma hai invece legato molto in fretta.

«Parma sarà sempre dentro di me, E' stato solo un anno ma è come se qui ne avessi trascorsi dieci e queste sono cose che ti rimangono per sempre».

Qual è il piatto parmigiano che preferisci?

«Sicuramente il prosciutto che d'altronde è il migliore del mondo. E poi tutte le altre cose buone che questa terra produce. E' davvero difficile resistere alle tentazioni della vostra cucina».

C'è un grande sogno che Kulusevski vuole realizzare nei prossimi anni?

«Sono due. Giocare la Champions con la Juve e vincere il Mondiale con la Svezia».

Un ultimo messaggio ti chiederei di indirizzarlo alla società che ti ha preso e valorizzato quando nessuno ti conosceva.

«Il Parma è davvero una grande famiglia. Anche il presidente e i dirigenti sono sempre disponibili ad ascoltarti e a parlare. Qui mi sento a casa e nel mio cuore il nome Parma avrà sempre uno spazio».

Grazie Dejan, ci hai fatto divertire.