La fuga a lieto fine di Pedar, gatto speciale

ROBERTO LONGONI

Come se non bastassero le sette vite già donate loro da madre natura. Ci sono gatti che sembrano incarnare altre esistenze, quasi portassero sul pelo il ricordo delle carezze del padrone (ammesso che la tigre da salotto possa averne uno) e negli occhi le scintille del loro passaggio terreno. Magari non tutti, ma i mici speciali lo fanno. E questa è la storia di un micio speciale: di Pedar, che sta per Pietro. Nome azzeccato, se si pensa che alla fine è tornato indietro, dopo essere scappato. Ma ce n'è voluta. Perché Pedar è anche un po' volpe: bravo a nutrirsi, beffando le trappole.

Da una parte, la sua astuzia. Dall'altra, la perseveranza di Mara Farina, figlia del proprietario di Pedar, morto poche settimane prima, a 79 anni. «Il dolore più grande della mia vita» ricorda lei, insegnante di scuola materna, sposata, una figlia. Il felino, un anno, è un'eredità vivente del papà. Tra i due si era creato subito un feeling. Il micetto, rifiutato da mamma gatta, aveva trascorso i primi quattro mesi su un albero, fino a quando un nipote di Mara era riuscito a conquistare la sua fiducia. Pedar finì dai nonni, a colmare il vuoto lasciato dall'ultimo gatto di famiglia.

Forse fu il dolore nelle sue varie forme a unire anziano e cucciolo. Sofferente di cuore il primo, traumatizzato l'altro. Pedar prese a seguire l'uomo in ogni angolo della casa: gli si stendeva accanto su un tavolo, quando lui era sulla cyclette; lo accompagnava ogni sera in camera al piano di sopra, per fermarsi ogni tre gradini, mentre l'altro arrancava sulle stampelle verso il primo piano. Fino a quando, il 2 maggio, il padre di Mara fu stroncato da una crisi cardiaca. «"Vado da Bubi" mi aveva detto un paio di giorni prima - ricorda la figlia -. Bubi era il nostro coniglio di nove anni appena morto».

Un paio di mesi dopo, Mara credette di aver perso anche Pedar. Il 2 luglio stava portando il micio in Clinica veterinaria in via del Taglio, per la sterilizzazione, quando il gatto fuggì dal trasportino. «Rimase tutta la mattina in zona, ma senza più farsi avvicinare». A Mara crollò il mondo addosso. Tappezzò la zona di manifestini e pubblicò l'annuncio sulle pagine facebook dell'Enpa e del canile municipale Lilli e il Vagabondo. «Subito fui sorpresa dalla solidarietà: non mi sono mai sentita sola. Ho scoperto una grande umanità». Tanti la contattarono. Tra loro, Renata Savina del Club Amici miei onlus, Fabio Parisi del canile municipale Lilli e il Vagabondo, Daniele Cerri e Barbara della ditta Gondrand, il vigile animalista Rino Ramploud, Beatrice Correnti e Mara Bianchi. Tutti le sono stati vicini. Come Sara (sempre di Amici miei) «che mi ha chiamato il mattino dopo per dirmi: "Non ho notizie del gatto, ma devo aiutarti, perché lui è speciale". Abbiamo iniziato gli appostamenti con le trappole in un campo vicino a via del Taglio: sotto il sole e di notte sotto il temporale. Andavo ogni giorno al mattino presto, all'ora di pranzo e alla sera in via del Taglio. Lui era lì. A volte lo vedevo, a volte era Sara ad assicurarmi che c'era. Sara che, almeno una decina di giorni è venuta con me...».

Presto, le pattuglie della Municipale hanno imparato a riconoscere Mara Farina, appostata in auto fino all'imbrunire, a controllare la trappola con il binocolo. «Mi chiedevano se avessi bisogno, fino a quando non hanno conosciuto tutti la mia storia».

Sempre più primula rossa, Pedar si faceva anche vedere rubare il cibo dalla trappola, allungando una zampa. Ma dentro non ci restava, a differenza di un paio di gatti neri e due ricci subito liberati da Mara. Per catturare il fuggiasco, lei spinse la ciotola con i crocchini in fondo alla gabbia. Alla fine, più del timor poté il digiuno.

«Il 16 luglio sono arrivata alle 17,40 e ho visto la paratia abbassata: dentro c'era un gatto chiaro - racconta Mara -. Mi sono avvicinata con il cuore in gola. Pedar era dentro: magro, patito, con un graffio sul naso ma vivo. Mi sono seduta accanto alla gabbia e ho pianto. Sentivo la presenza di papà, così come ogni volta che attraversavo quel campo e una farfalla bianca mi volava incontro. Dietro questo gatto c'è qualcosa di più. Qualcosa che, insieme con la solidarietà di tante persone, mi ha dato la forza per non mollare. E io di solito non sono una persona così forte».

Sterilizzato il giorno stesso dal veterinario Andrea Mari di Fontanellato, Pedar è tornato a casa ancora anestetizzato. Alle 22,30 si è svegliato: ha mangiato qualcosa dalla sua ciotola, per poi sedersi sotto le scale e guardar su. Era troppo debole, per salire. Ora di giorno riposa sul solito tavolo, accanto alla foto del suo vecchio amico. «E di notte dorme nel letto con mia madre. Aveva smesso, dopo essersi accoccolato qualche volta sulla parte vuota di papà: è tornato solo quando ci si è messa la mamma, cedendogli il proprio posto. Dall'altra parte, si rifiuta di dormire».