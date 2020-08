Moto a folle velocità sul Tomarlo: piovono multe

GIORGIO CAMISA

BEDONIA Un giovane biker di 23 anni e stato denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica e positivo al successivo esame tossicologico per aver ingerito cocaina.

Subito dopo è stata fermata una ragazza 21enne neopatentata che guidava la propria auto con un tasso alcolico ben al di sopra dei limiti consentiti dalla legge, per lei è scattato l’immediato ritiro della patente e le sanzione di legge. Questi due dei fatti più rilevanti di un’operazione congiunta tra i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Borgotaro e dei militari del 112 della stazione di Bedonia che sollecitati dalle tante proteste dei residenti nelle zone del valico del Tomarlo per il continuo passaggio di moto ad alta velocità incuranti dei divieti e delle limitazioni hanno deciso di istituire posti di blocco mirati a risolvere questo annoso problema.

Centinaia sono stati i centauri che sono finiti nella rete delle forze dell’ordine, la loro corsa sulla strada Provinciale 81 che da Anzola porta al valico che divide la provincia di Parma con quella di Genova e quella di Piacenza si è interrotta davanti alla paletta rossa.

Le moto, di grossa cilindrata, che corrono ad altissima velocità, trasformano di fatto i nove chilometri di tornanti che da Casalporino portano al Passo, in un vero e proprio circuito agonistico. Curve e traiettorie sono balzate all’attenzione dei carabinieri i quali hanno predisposto un servizio straordinario del territorio per mettere fine a queste pazzie.

Ottantacinque i motociclisti fermati e 19 le sanzioni al codice della strada comminate, questo il risultato finale. Tra i multati anche un sessantunenne trovato positivo all’alcoltest nei cui confronti è scattato il ritiro di patente, tre le motociclette sottoposte a fermo amministrativo per tre mesi con una sanzione di 87 euro per aver modificato il supporto della targa, aumentando l’inclinazione della stessa al fine di eludere gli autovelox.

Tredici invece i bikers che non rispettavano la velocità alle condizioni della strada, sfrecciando tra curve e controcurve.

Per questi spericolati sono state date sanzioni per un totale di 1131 euro.