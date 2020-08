Parmigiani guariti ma positivi al tampone: cosa succede?

MARA VAROLI

Guariti, ma positivi. Il dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Usl ha registrato che fino a questo momento una decina di persone a Parma e provincia pur non avendo più sintomi, dopo la malattia, resta ugualmente positiva al covid-19. E si è pure sottoposta a più tamponi. Ma perché succede? «Si tratta presumibilmente di casi infetti con basse quantità di virus, spesso poco al di sopra del limite di sensibilità delle metodiche molecolari usate per testare i tamponi - precisa Carlo Ferrari, direttore del reparto di Malattie infettive ed Epatologia dell'ospedale Maggiore -. Quello che si pensa è che soggetti asintomatici o con pochi sintomi possono rimanere positivi anche per lunghi periodi, dopo la risoluzione clinica della malattia. Addirittura in taluni casi vi può essere alternanza di tamponi positivi e negativi in totale assenza di sintomi, presumibilmente indicativa, anche in questo caso, di infezioni prolungate con basse quantità di virus. Talvolta questi andamenti prolungati possono seguire un’iniezione acuta manifesta, ma con pochi sintomi, oppure tali infezioni possono essere prive di sintomi fin dall’inizio ed essere scoperte casualmente, per esempio per la positività degli anticorpi anti-covid. E’ teoricamente meno probabile che la persistenza protratta dell’infezione si realizzi in pazienti che abbiano avuto un’infezione severa. In tale caso infatti i sintomi respiratori severi sono dovuti non soltanto all'effetto dannoso del virus, ma anche all’intensità delle risposte del sistema immunitario, che possono diventare dannose proprio perché esaltate. Nel caso di forti risposte immunitarie, però, il sistema immunitario contribuisce a rendere più grave l’infezione, ma riesce alla fine a controllare la replicazione del virus rapidamente e in maniera completa. In caso invece di infezioni che siano causate fin dall'inizio da piccole quantità di virus, che inducano risposte immunitarie più blande, il virus può probabilmente persistere più lungamente, proprio perché il sistema immunitario potrebbe essere meno efficiente nel controllarlo».

Queste persone devono rimanere in isolamento?

«In questi casi di positività prolungata del tampone senza sintomi non ci sono preoccupazioni particolari di tipo clinico per il paziente, perché le infezioni da coronavirus primo o dopo si risolvono e non diventano croniche. E' solo un problema di pazienza perché il sistema immunitario riesca a completare l'azione di controllo, ma soprattutto perché queste persone devono necessariamente rimanere in isolamento per non determinare rischi di contagio all'interno della comunità in cui vivono».

Quindi sono persone contagiose?

«Queste persone sono quasi sicuramente poco contagiose, sia perché la quantità di virus presente nel loro organismo è presumibilmente bassa e sia perché, non avendo sintomi, quali tosse o raffreddore, la possibilità di diffondere il virus nell'ambiente è ovviamente più bassa, rispetto a chi è sintomatico ed ha più alte quantità di virus. Purtroppo però la possibilità di trasmissione dell'infezione non si può escludere in modo totale, per cui è essenziale che queste persone restino in isolamento fino a quando il tampone si negativizzi».

E' possibile che ci siano altre persone che sono in questa situazione?

«Certamente sì, perché questa è la situazione che si viene a determinare quando una persona si infetta con piccole quantità di virus che generalmente non determinano un'infezione grave, bensì un'infezione poco sintomatica o asintomatica. Il problema è che queste persone possono proprio rappresentare il serbatoio di infezioni misconosciute che però possono mantenere in questo momento la catena di trasmissione all'interno della comunità».

Come si sta muovendo attualmente nel territorio il virus?

«Proprio per questi motivi è molto importante non abbassare la guardia, soprattutto in questo periodo estivo, in cui certamente l'attenzione alla distanza fisica e all'indossare la mascherina, soprattutto in ambienti chiusi, potrebbe essere meno mantenuta».

Purtroppo dalla cronaca abbiamo sempre più conferme che i parmigiani non sono attenti alle misure preventive: assembramenti all'aperitivo e dopo cena, ma anche più persone che non portano la mascherina, in autobus o nei negozi-bar. Quali le raccomandazioni?

«Mascherina sempre, soprattutto in ambienti chiusi, distanziamento sociale, lavaggio frequente delle mani. E per i giovani - conclude il professore Ferrari -, che sono le persone che più frequentemente potrebbero avere infezioni asintomatiche, attenzione alle discoteche, ai bar, agli ambienti chiusi, al contatto stretto con i coetanei. Facciamo in modo che quello che è successo in Spagna e anche in Francia ci sia di insegnamento».