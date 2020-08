Via ai lavori per ampliare le aule. Nidi e d'infanzia: si inizia l'1 settembre

MARA VAROLI

Le linee guida per i nidi e le scuole d'infanzia sono ufficiali e per i piccoli non ci sarà l'obbligo della mascherina. Come già anticipato, Parma è pronta per ripartire e per garantire ai bimbi da 0 a 6 anni la massima sicurezza. «E sono felice di poter confermare - ha detto l'assessore ai Servizi educativi del Comune Ines Seletti - che i nidi e le scuole d'infanzia apriranno il primo settembre, mentre per i nuovi iscritti dal 7. Entro i prossimi dieci giorni i genitori riceveranno comunicazione online sull'esito dello scorrimento delle graduatorie. Quella dei piccolissimi è già stata pubblicata. I genitori saranno chiamati a firmare il patto di responsabilità». Ieri sera si è svolta la commissione consiliare permanente «Cultura, scuola, politiche giovanili, sport e tempo libero». E da aprile a oggi gli incontri sul tema della ripartenza sono stati tanti, con i presidi, gli educativi, l'assessorato ai Lavori pubblici, Parma infrastrutture e il settore Manutenzioni. In questi mesi è stata prima di tutto verificata la capienza delle aule degli istituti comprensivi rispetto alle indicazioni ministeriali sul distanziamento fisico, sulla disponibilità di spazi aggiuntivi, sulla mensa, sugli ingressi e sulle uscite. Tutto questo prima della Conferenza dei servizi del 20 luglio scorso.

NUOVI BANCHI

Sono stati realizzati incontri con le società che gestiscono il servizio di ristorazione per definire le modalità di somministrazione dei pasti, che in molti casi saranno consumati al banco o con turni in mensa. Senza dimenticare il Tavolo tecnico Ausl sulle tematiche sanitarie. «Per ogni scuola - spiega l'assessore Seletti -, è stata definita la disposizione dei banchi, con un metro statico di distanza, e corsie per le vie di fuga, ricordando che per elementari e medie è obbligatorio l’utilizzo della mascherina nel momento in cui ci si muove. Nelle aule sono stati poi eliminati gli arredi e gli oggetti per recuperare spazio: anche la cattedra è stata eliminata. Sono poi stati acquistati nuovi banchi di dimensioni ridotte o diverse. Per quanto riguarda gli interventi di edilizia leggera, sono stati abbattuti i muri per creare aule più ampie e create delle pareti per suddividere gli spazi ampi. Il plexiglass è stato utilizzato tra le file di banchi». Anche molte classi sono state suddivise con la formazione di un nuovo gruppo ogni 3 classi. E sono stati individuati degli spazi esterni alla scuola per ospitare gli alunni.

I LAVORI

Ed ecco i lavori di adeguamento. All'istituto comprensivo Toscanini-Einaudi: allargamento di 8 aule restringendo i corridoi e demolizioni delle pareti; interventi nell'aula insegnanti e nell'aula sostegno; adeguamento impianti elettrici. Al Parma Centro-Sanvitale: demolizione di 6 pareti, ristrutturazione del laboratorio seminterrato e adeguamento impianto elettrico. All'istituto Micheli-Micheli: divisione della mensa, rifacimento e divisione dei bagni, interventi sul teatro e adeguamento impianto elettrico. Alla Vicini: parete arredo per dividere spazi e adeguamento impianti. Al Fratelli Bandiera: sono stati individuati all’interno delle scuole Corazza e Maupas tutti gli spazi necessari utilizzando aule e laboratori. Al comprensivo Bocchi-Malpeli: realizzazione di una parete in mensa per ricavare aule. Al Montebello-Don Cavalli: demolizione delle pareti al primo e secondo piano e adeguamento impianti elettrici. Alla Don Milani: ampliamento della biblioteca e dell'aula insegnanti, adeguamento impianti elettrici. Al comprensivo Ferrari: per la primaria in via Saffi 3 classi vengono trasferite alla media Ferrari, dove sono state demolite pareti tra aule, rifacimento del controsoffitto, interventi su laboratori, adeguamento impianto elettrico. Al comprensivo Salvo d’Acquisto, Martiri di Cefalonia: realizzazione di 4 aule nei corridoi e relativi impianti elettrici. Alla Rodari: demolizione di 7 pareti divisorie per unire le aule e adeguamento impianto elettrico. All' Albertelli Newton-Albertelli: suddivisone della mensa e adeguamento impianto elettrico. Al Verdi: parete attrezzata nel teatro e realizzazione di pareti per dividere la mensa. Al Puccini-Bottego: suddivisione mensa, tamponamento di alcuni varchi, nuove porte, adeguamento impianto elettrico e parete attrezzata nella biblioteca. Alla Puccini: demolizione di pareti, realizzazione di pareti mensa e sistemazione del teatro per uso aula, adeguamento impianto elettrico. Al comprensivo Parmigianino-Corridoni: adeguamento della mensa e della biblioteca per ricavare le aule.