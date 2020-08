«Guarito dal covid, ero sempre positivo: 19 tamponi e due mesi di isolamento».

MARA VAROLI

«Dopo una settimana di ospedale ero guarito, stavo bene, ma risultavo sempre positivo: ho dovuto fare 19 tamponi per essere certo di aver sconfitto il virus».

Una storia infinita, quella di Lorenzo Minardi, che ha cominciato ad avvertire i primi sintomi all'inizio di marzo. E solo dopo oltre due mesi ha vinto la battaglia. Lui è infatti tra i parmigiani che dopo la malattia continuavano ad essere positivi al tampone. E ne ha dovuto fare ben nove coppie per otto settimane, prima di avere la bella notizia di essere negativo: «Un vero calvario per me e per tutta la mia famiglia», confessa.

«Essendo autista soccorritore dell'assistenza pubblica di Noceto, sono del mestiere e ho capito subito di aver contratto il virus - racconta Lorenzo Minardi, 52 anni e agente di commercio -. Così dopo aver visto che la saturazione scendeva e che facevo fatica a respirare e a fare le scale, ho chiamato il mio medico, che mi ha giustamente consigliato di andare all'ospedale: la mia prima preoccupazione era quella di non contagiare mia moglie e i miei figli. Dopo pochi minuti l'ambulanza è arrivata sotto casa e sono finito al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore: era il 9 marzo. Non vi dico cos'era allora il pronto soccorso e le difficoltà che avevano medici e infermieri, con turni massacranti: sembrava di essere in guerra. Quelle tredici ore nel triage sono state un inferno: non so davvero come i camici bianchi e verdi abbiano potuto rimanere in piedi per tutti quei giorni. Finalmente era arrivato il mio turno per la tac, che aveva subito confermato la presenza di una polmonite: pur essendo in espansione era però sotto la soglia del 55 per cento e quindi non dovevo andare in terapia intensiva». Così Minardi è stato ricoverato al quinto piano delle Torri delle Medicine, là dove c'era l'ortopedia e dove era stato allestito il reparto covid. E già dopo due giorni di cure, tra antibiotici, antivirali e terapia dell'ossigeno ad altissime dosi, ha cominciato a stare meglio: «Sì, ma solo fisicamente perché invece lo spirito era a terra - continua Minardi -. Non posso dimenticare quelle due persone che erano in camera con me e con cui parlavo: dopo mezz'ora avevano un lenzuolo sopra la testa. Comunque, sono stato dimesso il 16 marzo: pensavo che fosse finita e invece...».

Minardi è stato quindi mandato a casa in isolamento, ma anche la sua famiglia a quel punto doveva sottoporsi ai test: «Ho la fortuna di avere una casa con una camera e un bagno indipendenti - sottolinea Minardi -, ma poi anche mia moglie e i miei figli sono risultati positivi: mia moglie aveva perso soltanto l'olfatto e il gusto, i miei figli erano asintomatici. Il mio isolamento è però durato 50 giorni: il primo tampone l'ho fatto dopo 14 giorni dalle dimissioni, ed era positivo. Così tutti gli altri, due per ogni settimana. Al contrario di mia moglie e dei miei figli, che già alla fine di marzo sono risultati negativi. Mentre io non riuscivo a togliermi di dosso quel virus: nove doppi tamponi ho dovuto fare, più quello che avevo fatto all'ospedale: complessivamente 19. L'ultima coppia alla fine di aprile, e finalmente negativi. Solo allora sono ritornato ad essere un uomo libero». Cinquanta giorni con tante domande e nessuna risposta: «Non sapevo più a chi rivolgermi: nessuno mi dava una spiegazione di quello che mi stava capitando - conclude Minardi -. Ero guarito ma continuavo ad essere positivo. Non c'erano cure, l'unica cosa era portare pazienza. Pensavo sempre a una ricaduta e di dover tornare indietro. E devo confessare che l'ansia saliva, anche perché non lavoravo da due mesi. La cosa più difficile è stata recuperare i beni di prima necessità: non potevo chiedere ai miei genitori, che sono anziani, di andare a fare la spesa. Devo ringraziare tutti gli amici e i bottegai di Noceto, che mi portavano da mangiare davanti alla porta. E' stato molto pesante per tutta la famiglia». Poi, Lorenzo si ferma un attimo: «Una famiglia meravigliosa, che ha alleviato qualsiasi sofferenza: il fatto di essere tutti e quattro a casa, insieme, ci ha dato la forza per superare qualsiasi difficoltà. Tant'è che ora ne sono uscito e ho ricominciato a lavorare. Avendo molti anticorpi, il Centro trasfusioni mi ha telefonato per chiedermi se sono disponibile al prelievo: se risulto idoneo, posso donare il plasma e aiutare chi è in terapia intensiva. Non dimentichiamo che aspettiamo la seconda ondata».