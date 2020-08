Adorni: «Col Processo alla Tappa Zavoli diede un volto umano al ciclismo»

ANDREA PONTICELLI

Adorni diventato personaggio popolare anche al di fuori del ciclismo. Adorni uomo di spettacolo. Adorni primo commentatore tecnico nella storia della Rai e nella storia delle telecronache sportive.

«E tutto questo - dice al telefono da Schia dove sta trascorrendo le vacanze - lo devo soprattutto a Sergio Zavoli. Fu lui a farmi diventare anche un giornalista, quando ero già un grande ciclista»

La ricordiamo mentre durante le corse lei si metteva a pedalare accanto ai corridori e li intervistava per conto della Rai.

«Fu un'idea proprio di Zavoli. Mi mandava in mezzo al gruppo e mi faceva parlare con i corridori».

E loro come la prendevano?

«In generale con simpatia. Non si tiravano indietro»

Ma per lei Zavoli chi era?

«Un grande. Un grande, veramente. Soprattutto perché quando è stato capace di creare una trasmissione mito come il Processo alla Tappa ha saputo rendere molto più popolare il cislismo».

Perché questa trasmissione è entrata nella storia, del ciclismo e della tv?

«Perché Zavoli lo fece diventare anche un programma culturale, con giornalisti come Brera, Montanelli, Biagi. E perché durante la trasmissione usava ogni mezzo per presentare i corridori sotto il loro profilo di uomini prima ancora che di ciclisti».

Taccone divenne più famoso per le sue presenze al Processo che non per le sue vittorie.

«Era un abruzzese sanguigno. In quegli anni Sessanta correva nella Salvarani. In corsa, ma soprattutto in volata, non si tirava mai indietro, neanche davanti alle telecamere. Diceva pane al pane e vino al vino. Durante il Processo in diretta disse la parola casino. Zavoli si inalberò: "In tv non si può dire", e lo cacciò. Ci volle tutta l'arte diplomatica di Luigi Salvarani per ricucire il rapporto».

Nel Processo lei entrò a vele spiegate e divenne un ospite fisso della trasmissione.

«Fin da quando mi sentì parlare Zavoli capì che io potevo essere un personaggio.E allora mi invitava quasi sempre in trasmissione perché non avrei mai detto frasi banali. Vede, negli anni Sessanta i corridori, nati quasi tutti in famiglie povere, erano considerati solo dei pedalatori. La loro istruzione scolastica in generale era molto bassa...»

A molti di loro era legata la storica frase Ciao mama sono arrivato uno...

«Invece io sapevo parlare con cognizione di causa anche al di fuori di temi tecnici».

Allora con i ciclisti si parlava solo di tubolari, manubri, rapporti.

«Lui invece quando li intervistava li faceva parlare anche della propria vita privata al di fuori del ciclismo. Tirò fuori da molti di noi il nostro volto umano».

Forse per questo apprezzava i gregari.

«Al Processo li invitava spesso. Qualcuno non sapeva cosa rispondere, ma lui non si preoccupava. Li ammirava perché li vedeva come l'elogio della fatica. E lui apprezzava la fatica».

Perché a Zavoli piaceva così tanto il ciclismo?

«Per l'umanità di noi corridori. Ci ha spesso dipinti come l'immagine del sudore: nelle sue cronache diventava l'elogio di chi sapeva correre senza tirarsi indietro».

Nel '65, quando lei vinse il Giro, la intervistò dopo un tappone dolomitico di 270 chilometri.

«Un servizio entrato nella storia. Io ero cotto. Ma lui mi tenne sotto la cinepresa per 40 minuti. Non voleva più lasciarmi andare via».

Storico anche il suo famoso dialogo con Pasolini.

«Sempre al Processo. Lui era già un grande scrittore; però la sua presenza nel mondo del ciclismo mi sorprendeva. E allora glielo chiesi quasi brutalmente: Cos'è venuto a fare al Giro? Forse perché è convinto di potere tirare fuori qualche film?»

E lui?

«Mi rispose semplicemente perché amo il ciclismo fin da quando sono un ragazzino».

Zavoli la fece anche diventare commentatore tecnico.

«Ho seguito centinaia di corse con De Zan».

Ma lei era amico di Zavoli?

«Noi in famiglia abbiamo tutti nomi con la V: Vittorio, Viviana, Vitaliana, Vanni. Lui adottò una bambina e la chiamò Valentina. Con la V. Sì, eravamo molto amici».