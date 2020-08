Danilo Coppe: «Penso che sia esploso un deposito di armi»

LUCA MOLINARI

«Tutto quello che è stato detto finora sulle esplosioni avvenute a Beirut non coincide con quello che si osserva». Non usa giri di parole l’esplosivista parmigiano Danilo Coppe per sottolineare come le prime ricostruzioni sul disastro avvenuto nella capitale libanese, non corrispondano alla realtà dei fatti.

DUBBI SUL NITRATO DI AMMONIO

In primis, il nitrato di ammonio non c'entrerebbe con le violente esplosioni. «Una esplosione di nitrato di ammonio avrebbe colorato l’atmosfera di giallo – osserva Coppe, presidente dell’Istituto ricerche esplosivistiche – invece dalle immagini si nota un colore ben più scuro, un rosso che non corrisponde al nitrato di ammonio ma a un materiale come il litio, usato come propellente per i razzi da guerra». Non solo. «Premesso che 2750 tonnellate di nitrato di ammonio (ossia il quantitativo che sarebbe stato presente nei magazzini del porto di Beirut ndr) equivalgono ad una piscina olimpionica o a un centinaio di container di questo materiale - aggiunge Coppe - Per ottenere un disastro di quelle proporzioni bastavano dieci tonnellate di esplosivo ad alto potenziale».

PROBABILE UN DEPOSITO DI RAZZI E MUNIZIONI

Secondo le deduzioni di Coppe quello esploso a Beirut sarebbe «un deposito di armamenti». A testimoniarlo non è solo il tipo di materiale che ha provocato le due esplosioni. «Il crepitio che si poteva notare tra una esplosione e l’altra non era certo quello provocato da fuochi artificiali artigianali - prosegue l'esperto di esplosivi parmigiano autore della demolizione del Ponte Morandi - ma quello di munizioni, probabilmente cartucce per kalashnikov che esplodendo hanno alzato la temperatura nelle vicinanze fino a provocare la seconda esplosione».

SBAGLIATO IL PARAGONE CON HIROSHIMA

Sbagliato anche paragonare le esplosioni avvenute a Beirut con l’atomica di Hiroshima. «Premesso che, a mio parere, non sapremo mai che cosa è successo esattamente - osserva Coppe - il fungo di Hiroshima non c'entra nulla. Le esplosioni di Beirut, essendo avvenute in riva al mare, hanno dato vita a un fenomeno di condensazione dell’umidità dell’aria». In ogni caso, non sono soltanto le esplosioni nucleari a creare un fungo. «Le esplosioni sono la trasformazione di solidi in gas, che creano uno spostamento d’aria - spiega Coppe - Il fungo è determinato dai gas dell’esplosione che raccolgono i materiali presenti nelle vicinanze e li mandano in sospensione in aria per effetto del calore creato. Questo calore, una volta raggiunta una determinata quota, si raffredda e crea la cappella del fungo». «I filmati che stanno girando in rete e sui social network - conclude l’esplosivista parmigiano - sono di grande aiuto per capire come sono avvenute le esplosioni di Beirut e la loro violenza».